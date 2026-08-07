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DANAŠNJI REKORDER - KNIN /

Dorian Ribarić upozorava: Toplinski val nije završio, slijedi novi porast temperatura

Vrhunac ovog dugog toplinskog vala je iza nas, barem na kontinentu, no na većini obale na snazi je i dalje crveni meteoalarm. Tako je najviša temperatura dana izmjerena u Kninu, 39,2 stupnja, dok je neznatno niže bilo na Rabu - 39,1. Rašćane su se zagrijale do 38,6, a tek nešto ugodnije bilo je u Imotskom i Sinju koji su se grijali na 38 stupnjeva. No, sve ovo samo je mali predah, jer vrućinama se još ne vidi kraj. Evo što kaže naš Dorian Ribarić.

"Radi se ustvari o samo manjem osvježenju i kratkotrajnom i to samo u kopnenim krajevima. Naime, prekinuo se toplinski val, sad je samo manje vruće, nekako primjereno dobu godine. Početkom idućeg tjedna temperatura ponovno raste, najprije ona dnevna u unutrašnjosti, a na Jadranu se nastavljaju vrlo tople noći, vrlo vrući dani i najviše upozorenje za djelovanje temperature za naše zdravlje", objasnio je naš meteorolog. 

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7.8.2026.
19:31
Tajana Gvardiol
Toplinski ValDorian RibarićCrveni AlarmVisoke TemperatureMeteorolog
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