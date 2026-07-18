Modrić uživa u Hrvatskoj, a jedan susret privukao je pažnju: 'Kako ste spremni'

Luka Modrić ljetne dane provodi u Hrvatskoj, a tijekom odmora susreo se s bivšim hrvatskim rukometnim reprezentativcem Filipom Ivićem. Nekadašnji vratar "Kauboja" na svom je Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije, koja je nastala u Petrčanima, mjestu nedaleko od Zadra.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja, a među komentarima se istaknuo i onaj bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Klasnića, koji je uz fotografiju napisao: "Kako ste spremni."

Modrić posljednje dane odmora provodi u domovini prije nego što donese jednu od najvažnijih odluka u nastavku karijere. Nakon isteka ugovora slobodan je igrač, a i dalje se čeka službena potvrda gdje će nastaviti igrati sljedeće sezone.

Najizglednija opcija i dalje je prelazak u Milan, no posao još nije službeno zaključen pa se u nogometnim krugovima i dalje nagađa o njegovoj budućnosti. Dok traje neizvjesnost oko novog kluba, hrvatski kapetan koristi slobodno vrijeme za odmor s obitelji prije početka nove sezone.