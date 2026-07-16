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ŠTO ĆE TETOVIRATI? /

Španjolski junak morat će ispuniti bizarno obećanje ako osvoji SP

Španjolski junak morat će ispuniti bizarno obećanje ako osvoji SP
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Foto: Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia

Još je samo nekoliko dana do tog velikog nogometnog praznika

16.7.2026.
13:54
Sportski.net
Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia
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Španjolska nogometna reprezentacija u nedjelju će igrati u finalu Svjetskog prvenstva. Protivnik će im biti reprezentacija Argentine, a veliko finale igrat će se na MetLife stadionu u New Jerseyju u nedjelju u 21 sat po hrvatskom vremenu.

Još je samo nekoliko dana do tog velikog nogometnog praznika, a možda je najbolje vrijeme da podsjetimo Marca Cucurellu na bizarno obećanje koje je izrekao španjolski bek prije početka Svjetskog prvenstva. "Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, istetovirat ću lice Luisa de la Fuentea!”, rekao je lijevi bek za Cope.

Znamo da nogometaši vole tetovirati sve i svašta na sebe, ali imati svog izbornika vječno na svom tijelu, e, to je stvarno korak dalje. Baš nas zanima što će se dogoditi ako Španjolska pobjedi Argentinu i postane po drugi puta u svojoj povijesti svjetski prvak. 

Podsjetimo, Marc Cucurella na SP je došao kao igrač londonskog Chelseaja, ali je u međuvremenu ostvario transfer u Real Madrid vrijedan šezdeset milijuna eura.

Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna ReprezentacijaMarc CucurellaLuis De La Fuente
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