Karačić priznala: 'Inspektorat ima problema s kapacitetima u borbi protiv svinjske kuge'

U tijeku je novi val širenja afričke svinjske kuge, a situacija je, prema riječima ministra poljoprivrede, vrlo ozbiljna.Samo tijekom jučerašnjeg dana otkriveno je 12 novih žarišta, a zarazna bolest do sada je potvrđena na 89 farmi u Slavoniji.

Intervencijom veterinara otkriven je i pokušaj prijevoza više od 300 svinja sa zaraženog područja te moguće širenje bolesti na područje okolice Varaždina.

O toj temi za RTL Danas razgovarali smo s Tatjanom Karačić, ravnateljicom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Zašto je došlo do pojave i širenja afričke svinjske kuge? Tko je glavni krivac za to?

Prema svim izvješćima Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, koja je u 30 posto pozitivnih objekata utvrdila nesukladnosti vezane uz biosigurnost, označavanje i premještanje svinja, vidljivo je da postoji problem.

Isto tako, prema izvješćima veterinarskih pregleda, kojih je prošle godine bilo oko 20 tisuća na području cijele Republike Hrvatske na farmama svinja, utvrđeno je više od 45 posto nesukladnosti kada je riječ o označavanju i premještanju životinja, dok je kod više od 22 posto farmi utvrđen problem s biosigurnosnim mjerama.

Sve to govori u prilog činjenici da je ljudski faktor jedan od razloga širenja bolesti. Dio naših uzgajivača svinja ne pridržava se propisa za držanje životinja niti uvijek provodi potrebne biosigurnosne mjere.

Upravo je takav slučaj i s tri kamiona svinja koja su prevezena iz Slavonije u Varaždin bez potrebnih oznaka i dozvola. Životinje nisu bile označene, imale su određenu dokumentaciju, ali je ta dokumentacija iz određenih razloga sporna i predmet je daljnjih istražnih radnji.

Kada je inspekcija to utvrdila na području Varaždinske županije, sukladno Zakonu o zdravlju životinja, s obzirom na to da su životinje bile nepoznatog podrijetla i nisu se mogle povezati s dokumentacijom koja ih je pratila, naloženo je njihovo usmrćivanje radi zaštite zdravlja životinja i sprječavanja mogućeg širenja bolesti.

Jesu li to svinje iz Slavonije ili možda iz susjednih zemalja?

U ovom trenutku još traju istražne radnje i ne možemo to potvrditi. Veterinarska inspekcija još nije stupila u kontakt s posjednikom, odnosno subjektom odakle su navodno otpremljene svinje. Nemamo još nikakve izjave i u ovom trenutku se ne može utvrditi odakle su životinje došle.

Postoji li mogućnost da se zaraza proširi na druge dijelove Hrvatske?

U tome i jest problem. Imamo vrlo dobru koordinaciju s Državnim inspektoratom i Ministarstvom unutarnjih poslova. Intenzivirane su kontrole cestovnih pravaca, i iz Slavonije prema moru, ali i iz susjednih država. Naravno, i Državni inspektorat provodi svoje kontrole jer su oni ključni u ovom procesu.

Kako biste ocijenili suradnju s europskim institucijama i susjednim državama, uključujući Srbiju?

S europskim institucijama smo svakodnevno u komunikaciji, kao i sa susjednim državama. Primjerice, s Mađarskom imamo vrlo dobru suradnju jer i oni imaju afričku svinjsku kugu na granici s Hrvatskom, kao i mi na granici s Mađarskom. Imamo koordinacijske sastanke s našim lovačkim savezima, njihovim savezima i nadležnim tijelima.

Što se tiče Srbije, situacija je i tamo vrlo ozbiljna. Bolest se također širi, imaju svojevrsnu eksploziju žarišta, posebno u područjima vrlo blizu granice Republike Hrvatske.

Imate li na terenu dovoljan broj ljudi koji mogu kontrolirati širenje zaraze?

U ovom trenutku raspoložive snage na terenu, uključujući ovlaštene veterinare, dovoljne su. Kolege pomažu jedni drugima, ovisno o situaciji. Državni inspektorat ima određenih poteškoća s kapacitetima, pa kolege iz drugih područja odlaze na područje Slavonije kako bi pomogli.

Dio svinjogojaca iz Slavonije već je zabrinut. Neki su već ostali bez svinja, drugi strahuju što će biti ako se bolest pojavi i kod njih. Što je s odštetom? Hoćete li se strogo držati pravila ili ćete izlaziti u susret?

Ako je subjekt bio u redu, ako je uzgajivač poštovao sve propise i ako je to utvrđeno zapisnikom nadležne inspekcije, povjerenstvo osnovano pri Ministarstvu poljoprivrede procjenjuje pravo na naknadu štete i njezinu visinu. Ako je sve bilo u redu, naknada odgovara približno tržišnoj vrijednosti životinje u trenutku provedbe mjere.

Govorilo se i o strožim mjerama. Što će biti idući tjedan na sastanku?

Idući tjedan predviđen je sastanak Nacionalnog kriznog stožera. Već imamo intenzivnu komunikaciju sa stožerom, s Državnim inspektoratom i našim veterinarima na terenu.

Sljedeći korak je jačanje kontrola na terenu. Prošli tjedan dodatno smo postrožili naredbu vezanu uz manifestacije. Ona je cijelo vrijeme bila na snazi, ali smo je zbog situacije s epidemijom dodatno pooštrili.

U zonama zaštite i nadziranja apsolutno su zabranjene manifestacije na kojima se izlaže ili konzumira meso ili proizvodi od mesa svinja. Na području cijele Hrvatske obveza organizatora je najaviti manifestaciju 14 dana unaprijed Državnom inspektoratu te dostaviti svu dokumentaciju o izlagačima i podrijetlu proizvoda koji se planiraju izlagati ili konzumirati.

Dodatno smo prošli tjedan pojačali mjere u zonama 1, 2 i 3. Ako se bilo gdje na području Hrvatske nalazi zona zaštite i nadziranja, za organizaciju manifestacija potrebno je prvo dobiti suglasnost jedinice lokalne samouprave, zatim jedinice regionalne samouprave, a potom i Državnog inspektorata.