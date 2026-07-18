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ZABRINJAVAJUĆA ZARAZA /

Novo žarište virusa na granici s Hrvatskom: 'Podaci s terena nisu dobri'

Novo žarište virusa na granici s Hrvatskom: 'Podaci s terena nisu dobri'
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Foto: Ilustracija David Jerkovic/PIXSELL

Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da su glavni prenositelji virusa divlje svinje i ljudi, a rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti

18.7.2026.
17:12
Hina
Ilustracija David Jerkovic/PIXSELL
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Virus afričke svinjske kuge u Srbiji postoji u sedam okruga i 52 naselja, a zadnja dva dana pojavila su se dva nova žarišta – u Bezdanu, na granici s Hrvatskom, te u Južnobačkom okrugu u mjestima Žabalj i Gospođinci, izjavio je u subotu srbijanski ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

On je za Radio-televiziju Srbije  (RTS) rekao da "podaci s terena nisu dobri", ali da je "širenje virusa bilo očekivano", s obzirom na migracije u populaciji divljih svinja.

Glamočić je, istaknuvši da su glavni prenositelji divlje svinje i ljudi, ukazao i na to da rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti jer divlje svinje rijeku na pojedinim  mjestima mogu prijeći i bez plivanja.

Od pojave zaraze do sada je usmrćeno ili uginulo oko 28.000 svinja, a pojedinim vlasnicima farmi uzgoj je zabranjen na mjesec dana.

Izvanredno stanje na četiri područja

Zbog afričke svinjske kuge izvanredno stanje proglašeno je na području Rume, Srijemske Mitrovice, Šapca i Obrenovca. Najviše žarišta je na spoju Srijemskog i Mačvanskog okruga i Beograda.

Očekuje se da izvanredno stanje do kraja dana ili u ponedjeljak uvedu i druge općine, jer će se tako olakšati logistika, sustavno angažiranje mehanizacije i ljudstva u provođenju dezinfekcije i drugih zaštitnih mjera.

Ministar Glamočić je rekao da je virus prisutan od juga do sjevera u populaciji divljih svinja, a kao jednu od mjera najavio je da će biti organizirano njihov lovi uz strogu kontrolu koja podrazumijeva provjeru svake eliminirane jedinke.

Afrička svinjska kuga je, prema podacima srbijanskog ministarstva poljoprivrede, prisutna u više od 70 zemalja svijeta, uključujući 16 europskih država, među kojima  su i zemlje regije - Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska i Rumunjska.

SrbijaAfrička Svinjska KugaVirus
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