FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ON NE OSUĐUJE? /

Stigao u Kijev, a onda šok! Jedino je Vučić odlučio da neće potpisati deklaraciju

Stigao u Kijev, a onda šok! Jedino je Vučić odlučio da neće potpisati deklaraciju
×
Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Na pitanje Vučiću kakvu reakciju očekuje u Srbiji i Rusiji, s obzirom na to da je njegov posjet Kijevu postao glavna tema razgovora među mnogim dužnosnicima u Moskvi i u Srbiji, on je istaknuo kako uvijek sluša sve primjedbe

15.7.2026.
19:53
Hina
Ludovic MARIN/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Srbija u srijedu jedina nije potpisala Kijevsku deklaraciju u kojoj se, među ostalim, Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Na Samitu Ukrajina–Jugoistočna Europa, održanom u Kijevu, sudionici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obvezali da nastave političku, vojnu, financijsku i sigurnosnu podršku Ukrajini, te da pojačaju pritisak na Rusiju i surađuju u obnovi ratom pogođene zemlje.

Dokument su, kako navodi RTS, potpisali predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldove, Rumunjske, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske.

Srbija, koju na samitu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, prema izvješću RTS-a iz Kijeva, jedina nije potpisala deklaraciju.

U tom dokumentu se, kako navodi RTS, Rusija optužuje za nezakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju i poziva da odmah okonča rat, te da potpuno, bezuvjetno i provjerljivo povuče vojsku i vojnu opremu s cijelog teritorija Ukrajine.

Na pitanje Vučiću kakvu reakciju očekuje u Srbiji i Rusiji, s obzirom na to da je njegov posjet Kijevu postao glavna tema razgovora među mnogim dužnosnicima u Moskvi i u Srbiji, on je istaknuo kako uvijek sluša sve primjedbe.

"Meni je i svima ostalima od iznimne važnosti da ovdje govorimo o ovome i o tome kakvi su naši politički stavovi, a to radim kako bih zaštitio srpske nacionalne interese. Naravno, uvijek slušam sve moguće primjedbe koje dolaze iz cijelog svijeta. Tako funkcionira demokracija", citira RTS Vučićevu izjavu.

Vučić je na samitu u Kijevu istaknuo pet važnih stvari za Srbiju vezanih uz rusko-ukrajinski sukob, napose princip poštivanja Povelje UN-a i rezolucija UN-a u pogledu podrške teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.

Vučić je istaknuo i važnost humanitarne pomoći, obnove ukrajinskih gradova, te podršku Ukrajini na putu ka Europskoj uniji. 

On je rekao i da je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem razgovarao o koridorima do Armenije, Azerbajdžana i Turske, ocijenivši kako bi to bilo "veoma važno" i da  se na tom polju može napredovati da bi se napravila bolja povezanost među tim zemljama.

"To zahtjeva mnogo investicija iz Srbije, Rumunjske, Moldove, Ukrajine, ali vjerujem da možemo računati na to u budućnosti", ocijenio je Vučić.

Aleksandar VučićSrbijaKijevDeklaracijaUkrajinaRat U Ukrajini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike