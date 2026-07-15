Kosor poslala poruku koja će odjeknuti u Srbiji: 'Onaj Vučić koji je haračio u našoj Glini...'

Bivša premijerka Jadranka Kosor u srijedu je komentirala jučerašnju vojnu paradu u Parizu i upitala kako je moguće da je na njoj prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"E da, zaista; kako to da je predsjednik država prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih?", napisala je Kosor u objavi na svojem X profilu.

E da, zaista; kako to da je predsjednik države prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih? Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 15, 2026

"Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih", dodala je Kosor.

Najveći mimohod u povijesti Francuske

Podsjetimo, Francuska je u utorak najvećim mimohodom u povijesti države proslavila praznik Dan pada Bastille. Predsjednik Emmanuel Macron ugostio je tridesetak čelnika, među njima i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i Vučića.

Sukladno protokolu, Vučić je kao predsjednik bio smješten u prvom redu, dok su se premijeri, uključujući i Plenkovića, nalazili u redovima iza. Iznimka su bili britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, koji su sjedili naprijed zato što su njihove države predvodničke zemlje u okviru Koalicije voljnih i dio E3 formata.

Mimohod nije bio samo simboličan, već je trebao pokazati snagu saveznika. Među 500 stranih vojnika i policajaca nalazili su se i pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko.