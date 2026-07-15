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OPRALA VOJNI MIMOHOD /

Kosor poslala poruku koja će odjeknuti u Srbiji: 'Onaj Vučić koji je haračio u našoj Glini...'

Kosor poslala poruku koja će odjeknuti u Srbiji: 'Onaj Vučić koji je haračio u našoj Glini...'
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Foto: STR/AFP/Profimedia

'Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih'

15.7.2026.
16:49
Erik Sečić
STR/AFP/Profimedia
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Bivša premijerka Jadranka Kosor u srijedu je komentirala jučerašnju vojnu paradu u Parizu i upitala kako je moguće da je na njoj prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

"E da, zaista; kako to da je predsjednik država prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih?", napisala je Kosor u objavi na svojem X profilu.

 

 

"Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih", dodala je Kosor. 

Najveći mimohod u povijesti Francuske 

Podsjetimo, Francuska je u utorak najvećim mimohodom u povijesti države proslavila praznik Dan pada Bastille. Predsjednik Emmanuel Macron ugostio je tridesetak čelnika, među njima i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i Vučića

Sukladno protokolu, Vučić je kao predsjednik bio smješten u prvom redu, dok su se premijeri, uključujući i Plenkovića, nalazili u redovima iza. Iznimka su bili britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, koji su sjedili naprijed zato što su njihove države predvodničke zemlje u okviru Koalicije voljnih i dio E3 formata.

Mimohod nije bio samo simboličan, već je trebao pokazati snagu saveznika. Među 500 stranih vojnika i policajaca nalazili su se i pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko. 

Jadranka KosorAleksandar VučićKoalicija VoljnihVojni Mimohod
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