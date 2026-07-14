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NA SVEČANOJ VEČERI /

Vučić se pohvalio 'dugim razgovorom' s Plenkovićem, stigao mu odgovor: 'Sjedili smo blizu...'

Najvećim vojnim mimohodom u povijesti Francuska je proslavila svoj nacionalni praznik – Dan pada Bastilje. Povorka je bila u znaku potpore Ukrajini i europskoga strateškog buđenja, a među 500 stranih vojnika i policajaca bili su i hrvatski policajci koje su Francuzi pomaknuli u prve redove. Na obilježavanju su sudjelovali brojni europski državnici, uključujući i premijera Andreja Plenkovića. Više pogledajte u prilogu.

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14.7.2026.
19:34
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