Slavonska farma dobila novu zvijezdu: Pogledajte čime osvaja sve oko sebe

Priča o neobičnoj slavonskoj farmi alpaka dobila je nastavak. Alpake su dobile pomladak, a farma novu zvijezdu – malu Graciu.

Vlasnici farme s nestrpljenjem su čekali njezin dolazak, a rođenje su odmah javili obitelji i prijateljima.

"Poslao sam poruku: 'Imamo bebu!' Sva radost i iščekivanje došli su na svijet u najljepšem mogućem obliku", rekao je Ivan Ptičar Kibel.

Iako su znali da Gracijina majka nosi mladunče, izgled novorođene alpake ipak ih je iznenadio. Tamnija je od majke i sestre, a vlasnici pretpostavljaju da je boju naslijedila od oca, navodno poznatog izložbenog šampiona iz Austrije.

"Ima duge noge i usko tijelo. Nisam očekivao da će biti tako velika", rekao je Ivan.

Ime u skladu s obiteljskom tradicijom

Gracia je ime dobila po pravilu koje vrijedi i za ostale članove njezine obitelji. Majka se zove Georgina, a sestra Gloria, pa su vlasnici tražili još jedno ime na slovo G.

"Da je bila mužjak, zvala bi se Galileo", otkrio je Aleksandar Kibel.

Budući da je na svijet stigla nešto ranije, ali bez komplikacija, ime Gracia nametnulo se samo od sebe. Vlasnici kažu da dobro napreduje, redovito je važu, a uskoro slijede i prva cijepljenja.

Najviše vremena provodi uz majku, dok se od nje ne odvaja ni starija sestra Gloria.

"Od prvog je dana stalno uz nju. Ležala je pokraj sestre i očito je učila prva slova, pa se Gracia već počela glasati", našalio se Ivan.

Mala alpaka sada polako istražuje farmu, koja je prvotno nastala kao svojevrsna antistresna terapija njezinih vlasnika.

"Ne želimo velik broj životinja. Važno nam je da iskustvo ostane intimno jer su sve alpake naši kućni ljubimci, svaka sa svojim imenom i karakterom", rekao je Aleksandar.

A Gracijin karakter, kažu vlasnici, najbolje se vidi u njezinim velikim očima. Upozoravaju samo na jedno - gledate li ih predugo, lako biste se mogli zaljubiti.