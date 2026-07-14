Odvjetnik žene koja je Šimiću izdala dozvolu otkrio kako se branila: 'Sve je objasnila'

U novoj USKOK-ovoj akciji uhićen je pa pušten bivši nogometaš Dario Šimić. Sumnjiči ga se da je s bivšom voditeljicom Odjela za turizam Šibensko-kninske županije Nedom Livljanić, koja je također uhićena, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. U akciji je uhićen još jedan poduzetnik.

Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela za smještaj tridesetak ljudi. O cijelom slučaju razgovarali smo s Ljubom Pavasovićem Viskovićem, odvjetnikom Nede Livljanić.

Jeste li očekivali da USKOK neće tražiti istražni zatvor ni za jednog okrivljenika?

Gospođa Livljanić je opsežno iznijela svoju obranu, koliko sam upoznat to su napravili i druga dva osumnjičenika pa nije bilo objektivnog razloga da se tako predlaže. Očekivao sam to i nadao se i evo ga, dogodilo se.

Što je rekla vaša klijentica?

Ona je negirala kazneno djelo, objasnila je okolnosti kako je izdana sporna dozvola. Što je prethodilo i način na koji se do toga došlo, govorila je kako nije bilo ničeg nepriličnog u svemu. Ali ne mogu detaljnije od toga govoriti za sada.

Što joj se stavlja na teret?

Zloupotreba službenog položaja i ovlasti, drugim osumnjičenicima poticanje na to.

Gospodina Šimića?

Tako je.

Ne stavlja im se na teret primanje ili davanje mita?

Nikakva korist nije opisana, u smislu da je netko nekome nešto dao ili da bi bilo nekakve protučinidbe za bilo što.

Na čemu će biti fokus obrane?

Fokus obrane će biti da se ne radi ni o čemu nezakonitom. Da se ono što se dogodilo unutar propisane procedure, možda jesu postojale nekakve manjkavosti, ali nikakvog poticanja na zlouporabu nije bilo niti namjerne zlouporabe s njene strane nije bilo.

Vašoj klijentici uskoro kreće suđenje zbog sličnih malverzacija. Je li ovo nastavak te priče?

Nije, to su potpuno odvojeni događaji koji nikakve poveznice nemaju. Priča u Splitu je jedna, a ovo druga stvar pa će to biti dva odvojena postupka.