Šimiću potpisala papire za kamp, a na otoku je obožavaju: 'Nikoga nije odbijala, svima je pomogla'

U novoj USKOK-ovoj akciji uhićen je bivši nogometaš Dario Šimić, zajedno s bivšom voditeljicom Odjela za turizam Šibensko-kninske županije Nedom Livljanić.

Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, na zemljištu koje nije bilo građevinsko. U akciji je uhićen i potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke Marin Mikšić zbog sumnje da je posredovao u nezakonitom pribavljanju dokumenata za Šimićev kamp. Dario Šimić ispitan je u USKOK-u koji nije tražio određivanje istražnog zatvora.

"Mislim da u ovom konkretnom slučaju nema mjesta nikakvom istražnom zatvoru. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka i sportaša da doista nema razloga da ga se zbog bilo čega upućuje u istražni zatvor", rekao je Ivan Stanić, odvjetnik Darija Šimića.

"Negirala je kazneno djelo, međutim, to je sve što se u ovoj fazi postupka smije i može reći. Inkriminacija je zlouporaba službenog položaja i ovlasti te poticanje na to. Po mome sudu, ništa dramatično niti strašno. Negirala je krivnju od početka do kraja, pa ćemo vidjeti kakvo će biti daljnje postupanje USKOK-a", rekao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Nede Livljanić.

Iz Tisnog se uživo javila RTL-ova Nikolina Radić. Napomenula je kako se sporni kamp nalazio na kraju kopnenog dijela Tisnog, u zelenoj zoni. Također, dodala je kako su iz Državnog inspektorata potvrdili da su imali postupanje u veljači 2025. godine, odnosno da su donijeli rješenje prema kojemu treba ukloniti više objekata s tog područja.

"Neslužbeno sam saznala da se radi o četiri objekta. To se moglo vidjeti i na satelitskim snimkama. Ti su objekti bili postavljeni oko jednog ranije izgrađenog objekta koji je Šimić kupio i kasnije ga rekonstruirao. Taj objekt nije doveden u pitanje jer je legaliziran", izvijestila je.

Kako je izvijestila reporterka, Šimić je navodno odmah po primitku rješenja da mora ukloniti montažne objekte to i učinio. Dodala je kako je unatoč tome dobio i kaznenu i prekršajnu prijavu.

Što se tiče Nede Livljanić, ona se u ovom slučaju sumnjiči da mu je pogodovala jer je upravo ona bila osoba koja izdaje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za takve objekte.

"Navodno mu je ona izdala to rješenje, baš kao što je ranije učinila i u slučaju kampa Zorana Pripuza, također u Tisnome, 2023. godine, kada su uhićeni i ona i Pripuzovi partneri. Inače, za Nedu Livljanić svi mještani Murtera, odakle je i sama rodom, reći će da je izvanredno susretljiva. Govore da nikoga nije odbijala, da je svakome pomagala, da je bila vrlo sposobna, stručna, operativna te da je mnoge usluge napravila besplatno.

Neki ljudi, koji nisu željeli stati pred kamere, ispričali su da im je pomogla, a da zauzvrat nije tražila ništa, pa čak i da je u nekim slučajevima odbila primiti sitne poklone ili znakove pažnje", izvijestila je Radić i dodala da će pravu istinu pokazati istraga i dokazi na sudu.

"Iz Šibensko-kninske županije poručili su kako postoji još nekoliko slučajeva koje je ona vodila, a koji se sada istražuju", zaključila je reporterka.

Cijeli slučaj komentirao je i šibensko-kninski župan Paško Rakić.

"To je jedna vrlo neugodna situacija, prvenstveno za Šibensko-kninsku županiju kao instituciju. S jedne strane imamo činjenicu da je jedna od uhićenih dugogodišnja djelatnica Županije, a s druge strane, tu je i aktivni vijećnik u Županijskoj skupštini. To su repovi prošlosti i teško je išta više od toga komentirati. Mi kao institucija redovito surađujemo sa svim pravosudnim tijelima, a vrijeme pred nama pokazat će što je prava istina", rekao je Rakić.