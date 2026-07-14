Ovo je Europa pokazala u Parizu: Marš moćnih vojnih sila i jasna poruka Putinu

Ukrajinski vojnici s vojnicima iz 35 zemalja Koalicije voljnih, rekordan broj pješadije, zrakoplova i oklopnih vozila: mimohod održan u utorak na nacionalni praznik 14. srpnja u Parizu bio je masovan, pri čemu je istaknuto "strateško buđenje Europe" i vojska "spremna za borbu".

Samo nekoliko sati prije mogućeg javnog slavlja na Elizejskim poljanama ako Francuska pobijedi u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva, više od 50.000 gledatelja prisustvovalo je tradicionalnom vojnom mimohodu povodom nacionalnog praznika pod blistavim suncem, opremljeni QR kodom iz sigurnosnih razloga koji prati događaj, u kojem je sudjelovalo 25 stranih čelnika.

Došli su vidjeti kontingente iz svake od 35 zemalja članica Koalicije voljnih za Ukrajinu, piše agencija France presse, kako marširaju u svečanim uniformama, pred očima svog šefa države ili vlade, uključujući Nijemca Friedricha Merza, Britanca Keira Starmera i Poljaka Donalda Tuska.

Na mimohodu je bilo 25 ukrajinskih vojnika, koji se više od četiri godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Pljeskali su im s predsjedničke tribine na kojoj je bio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je i sam po dolasku dobio ovacije.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je njihovu prisutnost kao "simbol bratstva, hrabrosti i zajedničke sudbine".

Zemlje Koalicije voljnih su dan ranije na sastanku u Parizu dogovorile dugoročnu podršku Kijevu, uključujući slanje vojnika na teren nakon što se s Rusijom sklopi prekid vatre.

Dok Moskva prijeti sigurnosti kontinenta, a Sjedinjene Države pod Donaldom Trumpom se doživljavaju kao nepredvidive, ovaj mimohod predstavlja "fizičko utjelovljenje strateške solidarnosti između naših zemalja", rekao je najviši francuski general Fabien Mandon.

"Financijski napori"

Gotovo 6700 pješaka, 98 zrakoplova, 31 helikopter i 315 vozila - nikada prije toliko vojnog osoblja nije paradiralo između Slavoluka pobjede i Trga Concorde za nacionalni praznik.

Vojni mimohod otvorila je jedinica precizne akrobacije Patrouille de France, u pratnji dva francuska Miragea 2000, s ukrajinskim kopilotima obučenima u Francuskoj, te gušćim zračnim prikazom nego inače kako bi se ilustriralo "ponovno naoružavanje" Francuske.

Francuski zrakoplovi preletjeli su prestižne Elizejske poljane i prvi put su pod krilima imali makete naoružanja, poput krstareće rakete Scalp, u demonstraciji vojske koja želi biti "spremna za borbu", ističe AFP.

Za svoju posljednju paradu kao zapovjednik Oružanih snaga, Emmanuel Macron, koji odlazi s vlasti 2027., namjeravao je pokazati i ponovni uspon francuskih oružanih snaga u deset godina predsjedništva, tijekom kojih će se obrambeni proračun Francuske udvostručiti.

"Ono što smo htjeli pokazati našim sugrađanima jest da su se uloženi financijski napori (...) konkretno pokazali s više ljudi, više vozila, više zrakoplova i više tehnologije", rekao je general Loïc Mizon, vojni guverner Pariza i organizator parade.

Mimohod kao demonstracija "bojišta"

Mimohod je osmišljen kao "strateški signal, odnosno poruka koju Francuska šalje, onu o moćnim vojskama koje su sposobne prve ući u sukob i boriti se".

Istaknuto je i francusko vojno osoblje raspoređeno na istočnom krilu Europe, posebno u Estoniji i Rumunjskoj, ali i vojni piloti u baltičkim zemljama ili ronioci za razminiranje u Bugarskoj i Rumunjskoj.

Francuzi i dalje imaju većinom pozitivno mišljenje o vojsci, a vojni mimohod 80 posto ispitanika doživljava kao važan simbol nacionalnog identiteta, prema anketi koju je proveo Ipsos BVA.

No, naglasak stavljen na Ukrajinu i europsku suradnju dobio je manju podršku.

Na kraju mimohoda, koji je završio glazbenim nastupom u čast 400. obljetnice francuske mornarice, šef države je šetao, davao poljupce i snimao selfije s obožavateljima. Neki od njih su skandirali "Macron za predsjednika!".

Očekuje se da će Macron u utorak navečer otići u Nicu kako bi odao počast za 86 mrtvih i više od 400 ozlijeđenih u napadu počinjenom na šetnici Promenade des Anglais 14. srpnja 2016., prije točno deset godina.