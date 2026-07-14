Četvrtina uzoraka sladoleda ne zadovoljava kriterije! 'Mogu se pronaći i ozbiljniji patogeni'

Sladoled je neizostavan dio ljeta, a Hrvati ga ove godine kupuju čak 18 posto više, pokazuje istraživanje tvrtke NielsenIQ. Nakon nedavnog povlačenja nekoliko okusa popularnog proizvođača, mnogi se ipak pitaju koliko je sladoled koji jedemo siguran.

S dolaskom vrućina potražnja dodatno raste, a mnogi ga jedu gotovo svakodnevno.

"Kad su vrućine, sladoled je možda i najbolje rješenje za rashladiti se", rekla je Aleksandra iz Zagreba.

U slastičarnicama zato posebnu pozornost posvećuju sirovinama, proizvodnji i načinu čuvanja.

"Najbitniji su sigurna sirovina, sigurna proizvodnja i sigurna prodaja. Posebno su važni temperatura i higijena rada", rekla je voditeljica slastičarnice Spomenka Tabak.

Naglasila je da se sladoled ne smije otapati jer se tada stvaraju uvjeti za razvoj bakterija.

Četvrtina uzoraka ne zadovoljava kriterije

Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, između 25 i 30 posto analiziranih uzoraka sladoleda ne zadovoljava preporučene mikrobiološke kriterije.

Najčešće je riječ o odstupanjima koja upućuju na propuste u proizvodnji ili rukovanju, poput povećanog ukupnog broja bakterija, enterobakterija ili stafilokoka.

"U težim slučajevima mogu se pronaći i ozbiljniji patogeni poput salmonele i listerije, koji mogu izazvati veće zdravstvene probleme", rekao je Zdenko Mlinar, voditelj Odjela za sanitarnu mikrobiologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".

Sanitarna inspekcija godišnje pregleda oko stotinu uzoraka sladoleda u ugostiteljskim objektima i trgovinama. U posljednjih pet godina ispitano je 468 uzoraka, a samo tri nisu bila sukladna. Sva tri uzeta su iz istog ugostiteljskog objekta nakon prijave sumnje na trovanje.

'Situacija može biti bolja'

Stručnjaci zato smatraju da je sladoled u Hrvatskoj uglavnom siguran, ali da prostora za poboljšanje ipak ima.

"Sigurni jesu jer nije utvrđen značajan broj patogena i rijetko su bili uzrok trovanja. Ipak, činjenica da imamo oko 25 posto nesukladnih uzoraka pokazuje da situacija može biti bolja", rekao je Mlinar.

Kako bi se izbjegla neugodna ljetna iznenađenja, važno je da pravila poštuju proizvođači i prodavači, ali i kupci, osobito kada je riječ o pravilnom čuvanju sladoleda nakon kupnje.