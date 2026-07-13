Počinje obnova važnog križanja u centru Zagreba, radovi će trajati mjesec dana

Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, od utorka, 14. srpnja, započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza, izvijestili su iz Grada Zagreba.

"Obnavlja se dotrajala kolosiječna konstrukcija i tramvajske skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže. Završetkom radova povećat će se sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa, smanjiti potreba za budućim izvanrednim intervencijama te osigurati kvalitetnija infrastruktura. Ugovorena vrijednost investicije je 1,1 milijun eura", stoji u priopćenju iz Ureda gradonačelnika.

Budući da se radovi izvode u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, nije ih moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa.

Privremena regulacija prometa

Od 14. srpnja u 06.00 sati do subote, 15. kolovoza 2026. godine u 04.00 sata prometovanje raskrižjem Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice bit će otežano, odnosno bit će onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom ulicom iz smjera sjever - jug i obratno.

Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa koju možete vidjeti u nastavku.

Foto: Grad Zagreb

Izmijenjene trase tramvaja

Radovi će privremeno utjecati i na organizaciju javnog gradskog prijevoza. Tako će od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 prometovati izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma – Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu.

Tijekom izvođenja radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove ulice na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa. Više informacija o izmjenama u javnom gradskom prijevozu je dostupno na mrežnim stranicama ZET-a.

"Nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja, rekonstrukcija raskrižja dio je šireg ciklusa obnove zagrebačke tramvajske infrastrukture, kojim se postupno moderniziraju najopterećeniji dijelovi mreže koja će građanima služiti dugi niz godina.

Sve informacije o značajnim radovima koje utječu na promet u gradu, možete pronaći na stranici regulacije.zagreb.hr", priopćili su iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba te dodali da su sve privremene prometne regulacije integrirane u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps.