Osuđen ortak Josipe ex. Rimac: Doznala se kazna za bivšeg člana Uprave HEP-a

Bivši član Uprave HEP-a Saša Dujmić priznao je u ponedjeljak da je sestri bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić (ranije Rimac) sredio posao u šibenskoj Elektri te je sporazumno na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro.

Kako se doznaje na sudu, Dujmić je priznao da je sredio zapošljavanje Biserke Vujić, sestri tadašnje HDZ-ove državne tajnice, iako u tom trenutku u šibenskoj Elektri nije bilo otvorenih radnih mjesta.

Uz kaznu koja mu je zamijenjena radom za opće dobro, Dujmić mora platiti 1500 eura za troškove sudskog postupka.

Pleslić u bolnici, ni Prša se nije pojavio na suđenju

Početak suđenja Josipi Pleslić i njezinim suoptuženicima odgođen je u ponedjeljak jer se bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica nije pojavila na raspravi, a po riječima njezinog branitelja Ivana Gržića u nedjelju je hospitalizirana u KBC Zagreb. Odvjetnik Gržić je dodao da Pleslić neće biti raspravno sposobna tjedan dana.

Na raspravi se nije pojavio ni optuženi Dražen Prša za kojeg je njegova braniteljica kazala da ne zna razlog nedolaska.

Riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić, uhićena prije više od šest godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta.

Optužnicom u aferi poznatoj i kao "Sport i glazba", jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.

Među njima je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac, s kojom je Pleslić razmjenjivala poruke u kojima se spominje i osoba inicijala A.P., ali i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.