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UHIĆENA PRIJE ŠEST GODINA /

Josipa zablistala na početku suđenja, ali nije se stigla ni oznojiti: Ekspresno je odgođeno

Šest godina od uhićenja i četiri godine od podizanja optužnice u aferi "Sport i glazba" - bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac počelo je prvo suđenje. I odmah je odgođeno. Jedan od optuženika se nije pojavio, dok je druga optuženica s tužiteljstvom sklopila nagodbu. 

Nije pristupio uredno pozvan optuženi Branko Lapčić. Pet minuta prije početka rasprave na sud je stigla dokumentacija da je bolestan pa je sutkinja tražila da se to provjeri s medicinskim vještakom.

"Pa sve se može dogoditi, međutim mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu", rekao je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić. Na teret joj se stavljaju malverzacije s poticajima i sređivanje državnih ispita. Optužbe poriče, a obranu sprema ukupno 11 optuženika jer je tužiteljstvo izvijestilo. Više u prilogu...

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9.6.2026.
19:30
Marina Brcković
Josipa PleslićJosipa RimacSuđenjeOptužnica
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