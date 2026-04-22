Nezadovoljan kupac prijavio slastičarnu: Istražitelji otkrili više od njegove 'nejestive torte'

Pritužba jednog kupca na tortu kojom nije bio zadovoljan pokrenula je opsežnu istragu u kojoj su otkrivene na tisuće "lažnih" prodavača hrane u Kini. Cijela priča dovela je do vrtoglavih kazni za neke od najvećih tvrtki u zemlji i otkrila problem nemilosrdne cjenovne konkurencije.

Sve je počelo prošlog ljeta kada je Liu iz Pekinga primio rođendansku tortu ukrašenu nejestivim cvijetom. Naručio ju je putem online platforme za dostavu i nezadovoljan kupnjom, prijavio prodavača lokalnim vlastima.

Zahvaljujući toj prijavi, regulatori su otkrili lažni lanac slastičarni s gotovo 400 lokacija, koji je poslovao s krivotvorenim licencama za prehrambene tvrtke i koji nije imao fizičkih trgovina, piše CNN.

Licitacija za narudžbu

Cijela priča funkcionirala je tako da bi trgovac kupcu naplatio narudžbu, a zatim bi je licitirao na posredničkoj platformi. Najpovoljniji ponuđač bi bio odabran za ispunjenje narudžbe, naravno, pod cijenu kvalitete i sigurnosti hrane.

Otkriveno je više od 67.000 takvih "prodavača duhova" koji su prodali preko 3,6 milijuna kolača!

Kineski regulator tržišta, Državna uprava za regulaciju tržišta, prošlog tjedna je zaključila da sedam glavnih platformi za dostavu, uključujući vlasnika Temua - PDD - Alibabu, ByteDanceov Douyin, Meituan i JD.com, nisu adekvatno zaštitili kupce od ovakve prakse i nisu pravilno provjerili licence prodavača hrane.

Izrečena je rekordna kazna - 3,6 milijardi juana (528 milijuna dolara) - najveća otkako je na snazi izmijenjeni zakon o sigurnosti hrane iz 2015.

Put prema samouništenju

Intenzivni ratovi cijena - u Kini poznati kao involucija ili neijuan - posljednjih su se godina proširili na različite industrije, od električnih vozila do solarnih panela. Trend je pogoršao problem deflacije u Kini i opteretio gospodarstvo jer cijene padaju, a potrošnja slabi.

Peking ulaže velike napore kako bi suzbio tu intenzivnu cjenovnu konkurenciju koja je mnoge tvrtke dovela u neodrživ ciklus, u ovom slučaju, na štetu sigurnosti hrane. Prošle godine pokrenuta je i kampanja protiv involucije, s ciljem suzbijanja takve nezdrave prakse.

"Tvrtke za hranu i piće bile su prisiljene žrtvovati kvalitetu i smanjiti marže, gurajući cijelu industriju u začarani krug gubitka novca samo kako bi generirale volumen", napisale su državne novine Economic Daily prošlog mjeseca u komentaru u kojem pozivaju na prekid ratova cijenama za dostavu hrane.

Velika bitka za nikakvu zaradu

Flora Chang, analitičarka u tvrtki za financijske usluge S&P Global Ratings, kaže da je proaktivna intervencija vlade imala određenog učinka u suzbijanju takve nezdrave konkurencije. Međutim, platforme bi mogle pronaći nove načine za natjecanje.

U jednom primjeru koji je otkrila državna novinska agencija Xinhua, potrošač je platio 252 juana (35 dolara) za tortu promjera 15 centimetara, ali je trgovac tiho preprodao narudžbu putem posredničke platforme gdje su prodavači licitirali 100, 90 i 80 juana kako bi je ispunili. Pobijedio je najniži ponuđač.

Rezultat je bio da je "fiktivni" trgovac uzeo gotovo polovicu cijene koju je platio potrošač, dok je platforma za dostavu uzela 20 posto naknade za uslugu - pravom pekaru ostalo je 30 posto i mala profitna marža.

"Ovo nipošto nije manji prekršaj, već novi oblik ilegalne aktivnosti - onaj koji je postao industrijaliziran i proširen“, rekao je za Xinhuu Han Bing, dužnosnik Državne uprave za regulaciju tržišta.

Obrasci opstrukcije

U pokušaju da mapiraju ilegalni lanac opskrbe, regulatori su se susreli s nekooperativnim zaposlenicima platformi za dostavu. Primjerice, u trenutku dok su regulatori ispitivali zaposlenika jedne od najvećih dostavnih službi u zemlji, njegov kolega je napisao "ostani tih" na list papira i proslijedio ga dalje. Kad su službenici to primijetili, osoba je zgužvala stranicu i pred svima je progutala.

U drugom slučaju, u istoj tvrtki, šef osiguranja je predvodio skupinu koja je upala na mjesto istrage, nasilno gurajući policajce. Nekoliko dana kasnije, direktor se srušio tijekom ispitivanja i odvezen je kolima hitne pomoći, samo zato da bi liječnici kasnije utvrdili kako nema nikakav ozbiljan medicinski problem.

Istražitelji su ove epizode opisali kao dio obrasca opstrukcije. Čak i kada druge tvrtke nisu pribjegle ovakvim metodama, odugovlačile su ili odbijale predati podatke ili su vlastima dostavljale nepotpune informacije.

Regulator tržišta izrekao je PDD-u najveću kaznu među sedam kažnjenih tvrtki, 1,5 milijardi juana (221 milijun dolara), zbog upornog odbijanja te e-trgovine da pruži relevantne informacije, dostavi vjerodostojne materijale i s obzirom na pokoji nasilni otpor regulatornoj provedbi.

U online izjavi prošlog tjedna, PDD je rekao da će se pridržavati kazni, obećavajući da će ovo shvatiti kao lekciju za poboljšanje svog poslovanja. Alibaba, Douyin, Meituan i JD objavili su slične izjave - da prihvaćaju kazne te da će ojačati svoju usklađenost i upravljanje kako bi iskorijenili nepravilnosti.

