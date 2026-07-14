U punoj opremi i s hrvatskom zastavom: Ovako je ATJ Lučko marširao na paradi u Parizu

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NA POSEBNOM MJESTU /

Pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko sudjelovali su u utorak ujutro u vojnom mimohodu kojim se obilježava francuski praznik Dan pada Bastille.

Kao što je RTL Danas ranije objavio, Francuzi su uoči parade hrvatske specijalce odlučili iz osmog prebaciti u drugi red.

"Naša postrojba proći će ispred glavne pozornice", rekao nam je uoči mimohoda njihov zapovjednik Mate Bilobrk.

"Sretni smo i ponosni u zajedništvu, u ime svih, da možemo predstaviti domovinu u inozemstvu. Pogotovo u ovom obliku, gdje se nalazi svjetska elita", dodao je Bilobrk.

U videu pogledajte kako je to izgledalo.