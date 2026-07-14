Splitski sud oslobodio 13 pripadnika HOS-a zbog uzvikivanja 'ZDS': 'Nisu remetili javni red i mir'

Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje trinaest pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča "Za dom spremni" u Kninu na Dan pobjede 2022. godine, uz obrazloženje da se radi o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima. To je u ponedjeljak navečer potvrdio prvookrivljeni Marko Skejo, nakon što je u istoj odluci naglašeno da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protivan Ustavu.

"Uzimajući u obzir sve okolnosti događaja, ovaj sud smatra da događaj u vezi s kojim se vodi ovaj prekršajni postupak jest događaj koji potpada pod iznimku", navodi se u obrazloženju Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

Koristeći poklič "Za dom spremni", okrivljenici nisu svojim ponašanjem remetili javni red i mir, smatra sud, nego se radi o "primjerenom mjestu pijeteta vezano uz ceremoniju odavanja poštovanja braniteljima koji su poginuli u Domovinskom ratu boreći se pod tim pozdravom".

Sud podsjetio na događaj iz Knina

Sud u oslobađajućoj presudi podsjeća kako je 5. kolovoza 2022. godine u Kninu, na Trgu Ante Starčevića, prilikom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, trećeokrivljeni Miće Ćuk istupio ispred postrojenih osoba i nakon kraćeg govora tri puta glasno uzviknuo "Za dom", nakon čega je 12 okrivljenika tri puta odgovorilo sa "spremni".

Po tumačenju Općinskog prekršajnog suda u Splitu, nesporna je činjenica da je pozdrav "Za dom spremni" korišten kao službeni ustaški pozdrav u totalitarnoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, nastaloj na fašizmu i utemeljenoj na rasizmu.

"Taj pozdrav, bilo u svom izvornom obliku 'Za dom i poglavnika spremni' ili u njegovim skraćenim verzijama 'Za dom spremni' ili 'Za dom', predstavlja totalitaristički simbol protivan Ustavu Republike Hrvatske i temeljima na kojima počiva Republika Hrvatska kao demokratska i suverena država", navodi sud.

Obrazloženje se poziva na ulogu HOS-a u Domovinskom ratu

Međutim, kako se dodaje u sudskom obrazloženju oslobađajuće presude, taj pozdrav korišten je i za vrijeme Domovinskog rata, i to "kao sastavni dio službenog grba HOS-a – sukladno članku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima, sastavnoj jedinici hrvatskih oružanih snaga Republike Hrvatske, čiji su pripadnici kao hrvatski branitelji koristili i nosili odoru sa službenim grbom HOS-a, čiji je sastavni dio i taj pozdrav".

"Pripadnici HOS-a kao hrvatski branitelji sudjelovali su, branili i obranili Republiku Hrvatsku u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, to jest suvereniteta RH od oružane agresije koju su nad njom izvršili Srbija, Crna Gora i Jugoslavenska narodna armija s oružanom pobunom dijela srpskoga pučanstva u RH u Domovinskom ratu", stoji u obrazloženju Općinskog prekršajnog suda u Splitu.