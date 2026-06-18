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PROSLAVA SVETOG VIDA /

Kontroverzna procesija uz zastavu HOS i ZDS, stigla reakcija: 'Odbacujemo mržnju!'

Kontroverzna procesija uz zastavu HOS i ZDS, stigla reakcija: 'Odbacujemo mržnju!'
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječka gradonačelnica osudila je svako relativiziranje i opravdavanje ideologija suprotnih temeljnim vrijednostima na kojima počiva Rijeka, Hrvatska i Europa

18.6.2026.
16:24
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Goran Kovacic/PIXSELL
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Riječka gradonačelnica Iva Rinčić osudila je na svojoj redovitoj konferenciji za novinare u četvrtak korištenje ustaških i nacističkih simbola na procesiji povodom Dana sv. Vida proteklog ponedjeljka.

Osudila je i svako relativiziranje i opravdavanje ideologija suprotnih temeljnim vrijednostima na kojima počiva Rijeka, Hrvatska i Europa. "Smatram apsolutno neprihvatljivim da se takvi simboli pojavljuju u našem javnom prostoru, posebno u kontekstu događaja koji bi trebali služiti okupljanju zajednice", rekla je.

Fašističkim obilježjima nije mjesto u današnjem društvu

Na procesiji za blagdana sv. Vida u središtu Rijeke sudjelovale su i osobe odjevene u crno, sa zastavom HOS-a s natpisom "Za dom spremni", a neki od njih imali su tetovaže s nacističkim simbolima.

Rinčić je istaknula da je osobno sudjelovala u procesiji, ali nije vidjela isticanje tih simbola. Da jesam, svakako bih je napustila, poručila je i dodala kako ju je o tome izvijestio osobno nadbiskup Mate Uzinić dan poslije procesije.

"Fašističkim obilježjima nije mjesto u današnjem društvu, a posebno nije u današnjoj Rijeci. Ona  je bila grad koji jasno i nedvosmisleno odbacuje svaki oblik ekstremizma, mržnje i revizionizma", kaže Rinčić.

Riječka nadbiskupija oglasila se u srijedu priopćenjem u kojem ističe da "barjacima i zastavama udruga i vojnih postrojbi nije mjesto u crkvenim procesijama te ubuduće neće biti dio protokola procesije svetoga Vida". 

Vezano uz procesiju održanu tijekom ovogodišnje proslave svetoga Vida, ograđujemo se od ustaških natpisa, neovisno o kontekstu u kojem su se pojavili, kao i od nacističkih simbola koji su se pojavili tijekom procesije. Crkvena procesija nije mimohod niti demonstracija, nego čin vjere, molitve i zajedništva Božjega naroda, stoji u priopćenju.

Inicijativa za poziv braniteljskim udrugama potekla je od pastoralnog Odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Iskreno nam je žao što je odluka o uključivanju zastava braniteljskih udruga dovela do toga da su pojedinci ovogodišnju procesiju zloupotrijebili sudjelujući u njoj s neprimjerenim simbolima, navodi nadbiskupija.

Odbijen zahtjev za produljenjem roka za gradnju Zapadne Žabice

Rinčić je također izvijestila da je odbijen zahtjev tvrtke Best In Parking za produljenjem roka za gradnju kompleksa Zapadna Žabica, koji obuhvaća novi autobusni kolodvor, garažu i druge komercijalne sadržaje. Prema važećem ugovoru, rok za dovršetak gradnje tog kompleksa bio je 9. travanj.

Best In Parking traži da mu se rok produlji do kraja listopada, no Rinčić kaže kako je, temeljem procjene mjerodavnih službi, ocijenjeno da razlozi za produljenje roka nisu opravdani.

To podrazumijeva obračun mogućih penala, koji iznose 11.000 eura po danu, a najviši njihov ukupni iznos može biti pet posto ugovornog iznosa. O obračunu penala odlučit će se nakon završetka projekta, najavila je Rinčić.

RijekaIva RinčićHosZa Dom SpremniSveti Vid
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