SIPA upala u obiteljsku kuću u Ljubuškom zbog majica HOS-a: 'Bez najave'

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), prema navodima vlasnice obiteljskog brenda Patria Eterna, ušli su u njihovu obiteljsku kuću, a razlog je, kako tvrde, prijava zbog navodnog promoviranja ustaštva putem majica sa znakom HOS-a.

O svemu se oglasila Frančeska Primorac Čotić, koja navodi da je riječ o malom obiteljskom biznisu koji se bavi izradom i prodajom domoljubne odjeće i suvenira.

"Bez prethodne najave, u obiteljsku kuću došli su pripadnici SIPA-e poslani iz Republike Srpske, pri čemu smo prijavljeni i optuženi za navodno promoviranje ustaštva putem naših majica sa znakom HOS-a", stoji u njihovom priopćenju, objavio je portal Hercegovina.info.

Vlasnica ističe kako smatra da je znak HOS-a "legitiman, povijesno utemeljen i pravno priznat simbol hrvatskih branitelja" te dodaje da njihova tvrtka ne promovira mržnju niti nasilje.

"Patria Eterna ne promovira mržnju, nasilje niti bilo kakvu ideologiju usmjerenu protiv drugih naroda. Mi stojimo iza svoje domovine, svoje povijesti i svojih ljudi", navodi se u priopćenju.

Posebno su se osvrnuli na način postupanja službenika, koji ocjenjuju neprimjerenim.

Za sada nema službenog priopćenja SIPA-e o ovom slučaju.

