Pala je s petog kata te se pridigla i odšetala prije dolaska hitne

Neimenovana žena iz Orska pala je neki dan s petog kata nakon što je izašla na pročelje u želji da očisti klima uređaj.

Njezin pad zabilježila je kamera sa susjedne zgrade, baš kao i trenutak kada se pridigla i vratila u stan nakon što je desetak minuta ležala na tlu.

Ruski mediji prenose da su svjedoci tog događa odmah nazvali hitnu pomoć, a neslužbene informacije govore da je liječnicima kazala kako se osjeća dobro jednom nakon što im je otvorila vrata.

Je li pristala na odlazak u bolnicu i, ako jest, kakve je zadobila ozljede, nije rečeno.