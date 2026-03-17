Svađa u svlačionici Milana! Zbog dviju zvijezda Allegri i Modrić će morati reagirati

Poraz Milana od Lazija (0:1) razotkrio je napetosti u napadu. Tijekom utakmice Leão je javno negodovao zbog Pulišićevih odluka, a rasprava se nastavila i iza zatvorenih vrata svlačionice.

Kako piše Gazzetta, Trener Massimiliano Allegri morao je smirivati situaciju i preuzeti ulogu posrednika. Iako incident nije eskalirao, jasno je da suradnja na terenu ne funkcionira.

Brojke to potvrđuju, kada zajedno igraju, učinak je skroman, sa samo dva gola u nekoliko utakmica. Kritike su stigle i izvana. Paolo Di Canio prozvao je momčad zbog nedostatka karaktera, posebno izdvojivši Leãov pristup igri.

U narednim tjednima Allegri će morati pronaći rješenje, jer pukotine u svlačionici sve su vidljivije.

