Kaos nakon poraza /

Svađa u svlačionici Milana! Zbog dviju zvijezda Allegri i Modrić će morati reagirati

Svađa u svlačionici Milana! Zbog dviju zvijezda Allegri i Modrić će morati reagirati
Foto: Nderim Kaceli/Alamy/Profimedia

U narednim tjednima Allegri će morati pronaći rješenje, jer pukotine u svlačionici sve su vidljivije

17.3.2026.
9:18
Sportski.net
Poraz Milana od Lazija (0:1) razotkrio je napetosti u napadu. Tijekom utakmice Leão je javno negodovao zbog Pulišićevih odluka, a rasprava se nastavila i iza zatvorenih vrata svlačionice.

Kako piše Gazzetta, Trener Massimiliano Allegri morao je smirivati situaciju i preuzeti ulogu posrednika. Iako incident nije eskalirao, jasno je da suradnja na terenu ne funkcionira.

Brojke to potvrđuju, kada zajedno igraju, učinak je skroman, sa samo dva gola u nekoliko utakmica. Kritike su stigle i izvana. Paolo Di Canio prozvao je momčad zbog nedostatka karaktera, posebno izdvojivši Leãov pristup igri.

U narednim tjednima Allegri će morati pronaći rješenje, jer pukotine u svlačionici sve su vidljivije.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijani: Luka Modrić i sljedeće godine u Milanu

Ac MilanMassimiliano AllegriLuka ModrićRafael LeaoChristian Pulisic
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
