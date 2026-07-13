Pogledajte kako je Macron dočekao Plenkovića u Parizu: Pao je i zagrljaj

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ČIM JE IZAŠAO IZ AUTOMOBILA /

Premijer Andrej Plenković stigao je u Pariz na sastanak Koalicije voljnih. Nakon što je izašao iz automobila, prišao mu je francuski predsjednik Emmanuel Macron, a susret su obilježili čvrsto rukovanje, osmijesi i srdačan zagrljaj.

Na sastanku se očekuje oko 25 šefova država i vlada, među kojima su njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Koaliciju voljnih dosad je poduprlo 37 zemalja, a među posljednjima su joj se pridružile Moldavija i Sjeverna Makedonija.

Glavne teme razgovora bit će nastavak pomoći Ukrajini, povećanje proizvodnje i isporuke naoružanja, borba protiv ruske "flote u sjeni" te sigurnosna jamstva za razdoblje nakon završetka rata.

"Ideja je da se jednoga dana, kada sukob završi, europske snage rasporede u Ukrajini kako bi se osiguralo trajno jamstvo sigurnosti", izvijestila je uživo iz Pariza reporterka RTL-a Katarina Brečić.

'Spriječena je politička pogreška'

Plenković je prije sastanka posjetio i 22 pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko, koji će sudjelovati na vojnom mimohodu na Champs-Élyséesu u povodu francuskog nacionalnog praznika. Hrvatski specijalci na paradi će nastupiti nakon što predsjednik Zoran Milanović nije odobrio odlazak pripadnika Hrvatske vojske.

Premijer je poručio da njihovo sudjelovanje potvrđuje strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske te pripadnost Hrvatske zapadnom krugu država.

"Odlukom Vlade spriječen je izostanak Hrvatske s mimohoda u Parizu, što bi bila politička pogreška", rekao je Plenković.

Kako je izgledao njegov srdačan susret s Macronom, pogledajte u videu.