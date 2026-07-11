Oni su budući heroji Hrvatske: Pogledajte kako su mali vatrogasci osvojili sve oko sebe

VATROGASNE IGRE U ŽIŠKOVCU /

Hrabri, snažni i odvažni – iako još maleni, mladi vatrogasci iz više mjesta, među njima Mihovljan, Žiškovec, Sveta Marija i Vratišinec, pokazali su spretnost i timski duh na vatrogasnim igrama u Žiškovcu. Sudjelovalo je 160 djece i mladih, od 5 do 16 godina, a naglasak je bio na druženju, odgovornosti i ljubavi prema vatrogastvu.

Na terenima u Žiškovcu cijeli je dan vladao natjecateljski žar, ali i vedra atmosfera u kojoj su se djeca kroz igru učila osnovama vatrogastva. Koliko su vješti sa šmrkom i u svladavanju zadataka, pokazalo je 160 mladih vatrogasaca.

“Ovo radimo upravo radi mladih – da ih privučemo u našu organizaciju, da se kroz igru stječu pozitivna iskustva u vatrogastvu i da na taj način dobivamo buduće operativne vatrogasce. Važno nam je i da djeca međusobno surađuju, druže se i kroz taj vid suradnje napreduju kao vatrogasci,” rekao je Radovan Zadravec, predsjednik DVD-a Žiškovec.

Najmlađi natjecatelji imali su svega pet godina, najstariji 16. No svi su složni da cilj nije samo rezultat, nego razvijanje zajedništva, odgovornosti i ljubavi prema pozivu od najranije dobi.

“Meni je bitno da se natječem, nije mi bitno da pobijedim, ali nadam se da budemo dobri,” rekla je Una iz Mihovljana. Mia iz Žiškovca dodaje: “Veselim se druženju, to mi je najljepše na ovim igrama.” Na pitanje ima li najdražu disciplinu, kroz smijeh kaže: “Sve su mi jednako dobre i zato sam ovdje!”

Dugogodišnje sudjelovanje na ovom događaju potvrđuje i Eva Gracija Kupek iz DVD-a Sveta Marija: “Na natjecanje u Žiškovcu dolazim od svoje šeste pa do 16. godine s pomlatkom i mladeži. Trenutno sam voditeljica mladeži, imam dvije ekipe – mušku i žensku – i danas nastupamo s njima. Nisu bitni bodovi, nego da se djeca zabave, da su na otvorenome i da im ne bude dosadno.”

Da dosade doista nije bilo, potvrđuje i Maša iz Mihovljana: “Najdraži dio su mi natjecanja dok idemo svi skupa, zato što je jako zabavno i natjecati se.”

Iako je pred njima još puno vremena za konačnu odluku, neki već sada znaju da vatrogastvo žele pretvoriti u životni poziv. “Vatrogasac sam već 10 godina, a ovo mi je treća godina da sudjelujem na igrama. Želim biti vatrogasac kad odrastem – to mi je od malih nogu želja. To je došlo od mojeg tate, on je već dugo vatrogasac i on me uveo u sve to,” kaže Gabrijel iz Vratišinca.

Dio ovih mladih vatrogasaca već je donio istu odluku, dio još razmišlja. Sigurno je tek da će se mnogi iduće godine ponovno susresti upravo na ovim Igrama – bogatiji za još jedno iskustvo, prijateljstvo i korak bliže plemenitom pozivu.