Može li oporba bez Milanovića pobijediti Plenkovićev HDZ? 'Svi znaju da smo si mi vrlo dobri'

Najava predsjednika Zorana Milanovića iz Ankare da se nakon završetka predsjedničkog mandata potpuno povlači iz politike izazvala je brojne reakcije na političkoj sceni. Otvara se pitanje što taj potez znači za Andreja Plenkovića, HDZ i ostatak oporbe.

Zoran Milanović prije dvije godine pojavio se na konferenciji SDP-a uz tadašnjeg predsjednika stranke Peđu Grbina i kao predsjednik države najavio politički povratak te pohod na Banske dvore.

Tada je poručio: "Došlo vrijeme da se konji sedlaju."

No, sličan scenarij po svemu sudeći neće dočekati novi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Neće biti ni mogućeg izlaska Zorana Milanovića na parlamentarne izbore s neovisnom listom, što je bilo jedno od političkih nagađanja.

Sam predsjednik Republike takvu je mogućnost odbacio.

"Ne mislim to ponavljati. Građani su mi dali povjerenje. Rez moram dočekati, mandat odraditi do kraja na nogama, a ovaj posao će morati odraditi netko drugi", rekao je Milanović.

SDP bez Milanovićeve pomoći želi pobijediti HDZ

Siniša Hajdaš Dončić poručuje da SDP i bez Milanovićeve potpore ima plan pobijediti HDZ, uz suradnju s platformom Možemo.

"Godinu i pol dana pričam da se on neće kandidirati. Svi znaju da smo si mi vrlo dobri i ja se sada bavim transformacijom SDP-a", rekao je predsjednik SDP-a.

Dodao je i kako ima informacije da se predsjednik Sabora Gordan Jandroković priprema za izbore te da bi mogao pokušati rušiti Andreja Plenkovića.

Zoran Milanović godinama je jedan od najžešćih kritičara Vlade i premijera Andreja Plenkovića. Njihov politički odnos obilježile su brojne javne polemike i teške riječi.

Milanović je Vladu svojedobno prozivao riječima da je riječ o "puzajućem državnom udaru", dok je Plenković njega nazivao "puzajućim udavom". Bilo je i osobnih prozivki s obje strane.

Unatoč tome, Milanović je za HDZ bio i važan faktor mobilizacije birača.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je: "On je puno stvari rekao pa porekao. Potpuno je irelevantno što je u ovome trenutku rekao jer se to može još 100 puta promijeniti. Nama je svejedno u HDZ-u jer smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio."

Ustavni sud zaustavio njegov ulazak u utrku za premijera

Na prošlim parlamentarnim izborima Milanović je objavio da je kandidat SDP-a za premijera. No Ustavni sud odlučio je da ne može biti mandatar, niti premijer čak i u slučaju podnošenja ostavke na mjesto predsjednika, jer je tijekom kampanje kršio upozorenja suda.

Dalija Orešković rekla je da bi voljela vidjeti Milanovića na mjestu mandatara, ali smatra da lijeva opcija bez njega može pobijediti HDZ samo uz podršku građanskog lijevog centra.

"Jeste li vi osobno priželjkivali Milanovića na izborima ili ne? Pa ne mislim da treba odraditi mandat do kraja. Rado bih ga vidjela na Pantovčaku kao mandatara, a može li lijeva opcija pobijediti HDZ bez Milanovića – bit će potreban i građanski lijevi centar", rekla je Orešković.

Oporba podijeljena oko odnosa s Milanovićem

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da su mu, uz uvažavanje svih političkih opcija, SDSS i Možemo neprihvatljivi kao partneri.

Na pitanje o odnosima s Milanovićem odgovorio je: "Korektnim", uz smijeh.

Nikola Grmoja iz Mosta poručio je: "Most će jedini biti suprotstavljen Plenkovićevoj kliki i lijevoj ekipi predvođenoj Dončićem."

Milanović je povlačenje iz aktivne politike najavio još prije godinu dana, uoči lokalnih izbora.

"Neću se više za ništa kandidirati. Shvaćam da je lijepo biti u krdu, ali u krdu i smrdi", rekao je tada.

Na pitanje što bi predsjednik radio ako se ne bi kandidirao za premijera, Hajdaš Dončić odgovorio je: "Što ja znam, pitajte njega. Skijati se, uživati."

Milanovića nakon završetka predsjedničkog mandata i dalje čeka privatna tvrtka za savjetovanje koju je osnovao prije deset godina, ali je neaktivna otkako je izabran za predsjednika.

Zanimljivo, dok je bio premijer, Milanović je 2014. godine govorio: "Nisam predsjednik i nikada ja neću biti predsjednik Republike Hrvatske."

Danas je upravo to – predsjednik Republike, i to u drugom mandatu koji mu je ujedno i posljednji.