Trump se opet hvali, ovaj put rezultatima kognitivnog testa: 'Odgovorio sam točno na svako pitanje'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je "upravo završio" liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, misleći na pregled kojiem je podvrgnut krajem svibnju nakon kojeg je Bijela kuća rekla da je predsjednik odličnog zdravlja.

"Upravo sam završio savršen liječnički pregled u Walter Reedu koji radim svakih šest mjeseci i tražio sam još jedan kognitivni test, jedini predsjednik koji je to učinio tri puta, i sve sam ih odlično prošao - odgovorio sam točno na svako pitanje", napisao je Trump, koji je u lipnju napunio 80 godina, na društvenim mrežama.

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Bijela kuća rekla je da je Trump mislio na liječnički pregled u svibnju.

Uključio je u ovu objavu i napade na novinarku New York Timesa, Maggie Haberman i njezinog kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast.

Knjiga pod nazivom "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump" (Promjena režima: Unutar imperijalnog predsjedništva Donalda Trumpa") opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog Trumpove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.

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Pitanja o zdravlju i mentalnoj spremnosti starijih čelnika postaju problem koji se ponavlja u Washingtonu nakon zabrinutosti zbog kognitivnih sposobnosti bivšeg predsjednika Joea Bidena, zbog čega je i morao okončati svoju izbornu kampanju 2024. godine.

Trump se iznova hvalio svojim rezultatom na kognitivnim testovima, rekavši da ih je obavio nekoliko puta i da je ostvario odlične rezultate.