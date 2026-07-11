Pakao se sprema ako Iran ovo napravi, Trump dao naredbu vojsci: 'Napunjeno je 1.000 raketa'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je naredio vojsci da bude spremna pokrenuti napade na Iran ako iranska vlada izvrši ili pokuša atentat na predsjednika.

"Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene", objavio je Trump na mreži Truth Social.

"Naredbe su već dane, a američka vojska je spremna, voljna i sposobna, u razdoblju od jedne godine, podložno produženju, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana", dodao je.

Uvedene nove sankcije

Isto tako, Sjedinjene Države u petak su uvele nove sankcije vezane uz Iran usmjerene na ključnog financijera novog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Hamneija i 13 drugih pojedinaca, a nakon što je Iran nastavio napade na naftne tankere u Hormuškom tjesnacu, priopćilo je Ministarstvo financija.

Sankcije su usmjerene na Alija Ansarija, iranskog bankara i poslovnog čovjeka sa sjedištem u Dubaiju, kojeg je Britanija prethodno sankcionirala zbog uloge u financijskoj podršci aktivnostima Iranske revolucionarne garde i drugih subjekata, navelo je američko Ministarstvo financija. Za Ansarija su rekli da je javno financirano bogatstvo ulagao u opsežan inozemni portfelj nekretnina i komercijalnih udjela kako bi obogatio sebe, vladine elite i Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Foto: Dogukan Keskinkilic/AFP/Profimedia

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija također je ciljao tri mjenjačnice sa sjedištem u Iranu i strane "paravan tvrtke", za koje kažu da su godišnje prebacivale bilijune dolara u ime sankcioniranih iranskih banaka, koristeći slojeve fiktivnih tvrtki kako bi prikrile nezakonite aktivnosti vlade.

"Sjedinjene Države poduzimaju odlučne mjere kako bi prerezale financijske puteve spasa koji održavaju iransku vladajuću elitu", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott. "Ciljajući te mreže, Sjedinjene Države izravno ometaju sposobnost režima da pristupi stranoj valuti i provodi međunarodne financijske aktivnosti".

Ministarstvo financija objavilo je sankcije na dan relativnog mira nakon tjedna obnovljenog sukoba, kada su se tri katarska i saudijska komercijalna tankera našla pod iranskom vatrom, što je potaknulo SAD da napadne iranske lokacije, a Iran da odgovori napadima na američke vojne lokacije u zaljevskim državama.

Ministar financija Scott Bessent izjavio je da će ministarstvo "nastaviti koristiti svaki alat koji mu je na raspolaganju" kako bi izoliralo Hamneija i druge visoke iranske dužnosnike od globalnog financijskog sustava.

'Primirje s Iranom završeno'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je dogovoreno primirje s Iranom završeno, ali da je Washington pristao nastaviti razgovore na zahtjev Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je u subotu ujutro da je Bessent prekršio članak 9. memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, opisujući to kao kršenje koje slijede "druga kršenja i pogrešni koraci SAD-a". Prema tom članku, Washington se složio da "neće nametnuti nikakve nove sankcije i neće rasporediti dodatne snage u regiji". "Provjera realnosti - može postojati samo međusobno poštivanje", napisao je Araqchi na mreži X, dodajući da je Iran "do sada održao svoju riječ".

Iran je izjavio da je spreman na "potpunu obranu" ako SAD prekrši memorandum o razumijevanju dogovoren prošlog mjeseca. Njegov glavni pregovarač, Mohammad Baqer Qalibaf, obećao je na Telegramu da rat nikada neće završiti predajom Teherana.

Ministarstvo financija priopćilo je da je Ansari prethodno bio vlasnik i direktor Ayandeh banke, koju su sankcionirale SAD i koja je sada u stečaju, a koja je zatvorena prema nalogu iranske vlade sredinom listopada 2025.

Navode da je Ansari koristio brojne fiktivne tvrtke i bankovne račune u više jurisdikcija kako bi akumulirao milijune dolara vrijedne imovine pod Smart Global Limited sa sjedištem na Svetom Kittsu i Nevisu, holding tvrtkom osnovanom 2011. koja je ulagala u nekretnine i komercijalne nekretnine u Europi, Zaljevu i drugim regijama.

"Iako su na Ansarijevo ime, mnogi od tih financijskih interesa u konačnici se drže za financijsku korist Mojtabe Khameneija, njegove obitelji i drugih iranskih elita u režimu i IRGC-u koji su zaštitili Ansarija od suočavanja s kaznom unatoč njegovoj očitoj korupciji i značajnoj šteti koju je nanio iranskom gospodarstvu i narodu“, navelo je Ministarstvo financija.