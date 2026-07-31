Planula brodica kod Hvara: Spašena četveročlana posada s dvoje djece

Na brodici kod otoka Hvara u četvrtak je izbio požar, no četveročlana posada, među kojom je bilo dvoje djece, na vrijeme je evakuirana i nitko nije ozlijeđen.

Dojava je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci stigla u 11.52 sati. Posada je u međuvremenu prešla na obližnje plovilo, nakon čega ih je policijska brodica prevezla na kopno.

Požar izbio u krmenom dijelu

Na mjesto nesreće, oko 200 metara od rta Pelegrin na zapadnoj strani Hvara, u 12.15 sati stigli su službenici Lučke kapetanije i vatrogasci DVD-a Hvar. Ubrzo su požar stavili pod nadzor, a brodica je ostala plutati.

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da je vatra izbila u krmenom dijelu brodice duge oko deset metara, koja plovi pod hrvatskom zastavom.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

U spremniku je ostalo oko 700 litara goriva, no onečišćenje mora i okoliša nije uočeno.

Opožarena brodica otegljena je u Križnu luku na Hvaru, gdje će se nastaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara.