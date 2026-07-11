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SPEKTAKL /

Epska borba u Zagrebu! Đani Barbir opet brani titulu srednje kategorije

Epska borba u Zagrebu! Đani Barbir opet brani titulu srednje kategorije
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Đani Barbir će braniti titulu pred domaćom publikom

11.7.2026.
22:14
Sportski.net
Josip Mikacic/PIXSELL
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FNC je objavio novu borbu za FNC 33 u Zagrebu. Bit će to pravi spektakl jer će u akciji opet biti Đani Barbir koji će braniti svoju titulu srednje kategorije.

Izazivač u Zagrebu bit će mu poljski borac Piotr Strus. Strus je rangiran kao drugi borac u FNC-ovom rangu srednje kategorije. Posljednju borbu u FNC-u imao je protiv Willa Currieja u veljači u Slavonskom Brodu. Tada je slavio jednoglasnom odlukom sudaca. 

 

 

 

 

Strusu je 37 godina, a napunit će i 38 do borbe u rujnu. U karijeri je 17 puta pobijedio, 10 puta izgubio, a ima i dvije neodlučene borbe te jedan no contest. Đani Barbir će braniti titulu pred domaćom publikom, a to će mu biti prva obrana nakon epskog meč protiv Jokera Ilića u svibnju kada je slavio polugom u prvoj rundi. 

Sama borba bila je eksplozivna od prve sekunde. Ilić je dobro otvorio, no borba se ubrzo preselila na parter nakon što se Barbir okliznuo, što je Joker pokušao iskoristiti. Uslijedila je napeta izmjena pozicija u kojoj su oba borca bila blizu završetka. Ipak, Barbir je pokazao superiornost na tlu, uhvativši Ilićevu ruku u polugu i prisilivši ga na predaju.

Fnc 33Arena Zagrebđani Barbir
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