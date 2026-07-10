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FNC 33 /

Jedan od najvećih hrvatskih talenata dobio protivnika: Evo s kim se bori na spektaklu u Zagrebu

Jedan od najvećih hrvatskih talenata dobio protivnika: Evo s kim se bori na spektaklu u Zagrebu
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

FNC 33 donosi pravu borlaku poslasticu

10.7.2026.
13:43
Antonela Ištvan
Marko Prpic/PIXSELL
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Spektakularna priredba FNC 33 stiže u Arenu Zagreb 12. rujna, a organizatori su potvrdili novi iznimno uzbudljiv meč. Jedan od najtalentiranijih hrvatskih boraca, Fran Luka Đurić (21), ulazi u kavez protiv opasnog Poljaka Bartosza Wojcikiewicza (32).

Okršaj za status prvog izazivača

Ova borba nosi ogroman ulog. Đurić, s omjerom 7-2, drži drugo mjesto na ljestvici izazivača FNC-ove bantam kategorije, dok je Wojcikiewicz (11-2) odmah iza njega, na trećem mjestu. Pobjednik će napraviti ključan korak prema napadu na pojas i zacementirati svoju poziciju na samom vrhu divizije do 66 kilograma.

Tko je opasni 'Uništavač'?

Bartosz Wojcikiewicz, koji nosi nadimak 'Uništavač', u FNC-u ima omjer 1-1, no njegova posljednja pobjeda snažno je odjeknula. Na priredbi FNC 29 u Ljubljani tehničkim je nokautom svladao Slovenca Roka Krušiča, nakon što mu je serijom razornih 'kickova' u potpunosti onesposobio nogu.

Đurić traži nastavak niza

S druge strane, Fran Luka Đurić u FNC-u ima sjajan omjer od šest pobjeda i samo jednog poraza. Za poraz ne zna od kolovoza 2023., a posljednji nastup imao je u veljači na FNC-u 28, gdje je podijeljenom sudačkom odlukom nakon teške borbe pobijedio Gruzijca Bondu Kikadzea.

Nema sumnje da će ovaj dvoboj biti jedan od vrhunaca večeri u zagrebačkoj Areni, koja nakon prošlogodišnjeg rušenja rekorda ponovno očekuje MMA spektakl za pamćenje.

Fran Luka ĐurićFnc 33
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