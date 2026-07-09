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Francisco Barrio dobio protivnika za FNC 33: Čeka ga okršaj s bivšim UFC borcem

Francisco Barrio dobio protivnika za FNC 33: Čeka ga okršaj s bivšim UFC borcem
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Foto: Net.hr

Bivši UFC borac Rony Jason u Zagreb dolazi nakon dva uzastopna poraza

9.7.2026.
12:59
Sportski.net
Net.hr
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Ono što se već neko vrijeme nagađalo sada je i službeno potvrđeno, Francisco Barrio nastupit će na FNC 33 priredbi u Zagrebu, a protivnik će mu biti Brazilac Rony Jason.

 

 

"Croata" se u kavez vraća nakon poraza od Lom-Alija Eskijeva na FNC 27 u Münchenu, kada je ostao bez pojasa prvaka lake kategorije. Sada će pred domaćom publikom pokušati vratiti pobjednički niz i ponovno se približiti vrhu divizije.

S druge strane, bivši UFC borac Rony Jason u Zagreb dolazi nakon dva uzastopna poraza. Posljednji put slavio je još prije toga, a protiv Barrija će tražiti povratak na pobjedničke staze.

Francisco Barrio CroataFnc 33
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