Potvrđen spektakl u Areni: FNC otkrio dva velika okršaja za zagrebački događaj godine

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, prekinula je višetjednu šutnju i napokon otkrila prve adute za svoj povratak u najveću hrvatsku dvoranu. Događaj FNC 33, zakazan za 12. rujna u Areni Zagreb, već sada slovi za najiščekivaniju borilačku priredbu godine, a objavom prva dva para u potpunosti je opravdao taj status. Publika će svjedočiti borbi za pojas prvaka u teškoj kategoriji te jednom od najzvučnijih regionalnih okršaja posljednjih godina.

U glavnoj borbi večeri, FNC-ov prvak teške kategorije, Nijemac iranskog podrijetla Hatef "The Boss" Moeil, branit će svoj pojas protiv srpske superzvijezde Darka "The Hammer" Stošića. Ovaj meč nosi nevjerojatnu priču koja se proteže više od desetljeća. Naime, Stošić je prije točno jedanaest godina pobijedio Moeila, a sada prvak FNC-a ima priliku za iskupljenje na najvećoj mogućoj pozornici. Njihov revanš trebao se dogoditi još prošle godine u Beogradu, no Stošićeva ozljeda odgodila je susret koji sada dobiva još veću težinu. Moeil u Zagreb dolazi s impresivnim nizom od trinaest uzastopnih pobjeda i statusom dominantnog prvaka, dok je Stošić, prekaljeni veteran s iskustvom najvećih svjetskih promocija, spreman vratiti se na tron. Ulog je ogroman: naslov prvaka, ispravljanje povijesnih računa i status najboljeg teškaša u regiji.

Ništa manje uzbuđenja ne donosi ni sunaslovna borba večeri u poluteškoj kategoriji, gdje će rukavice ukrstiti Ivan Erslan i Miran "Slo Rocky" Fabjan. Njihov okršaj mjesecima je bio glavna tema na društvenim mrežama, a priča je konačno dobila službenu potvrdu. Erslan se vraća u FNC-ov kavez nakon epizode u UFC-u, dok Fabjan, jedan od najkarizmatičnijih i najkontroverznijih boraca regije, traži iskupljenje nakon teškog poraza od Aleksandra Ilića.

Cijeli proces dogovaranja borbe bio je iznimno napet. Kako je otkrio čelnik FNC-a Dražen Forgač, Fabjan je prema važećem ugovoru imao obvezu odraditi još jednu borbu, a organizacija mu je ponudila upravo Erslana. Slovenski borac je u početku izražavao nezadovoljstvo idejom da njihov meč ne bude glavna borba večeri, smatrajući kako njegova tržišna vrijednost zaslužuje centralno mjesto. Ipak, dogovor je postignut i Arena će svjedočiti sudaru dvojice boraca čija netrpeljivost jamči pravi rat u kavezu. Erslan želi dokazati da je i dalje sami vrh europske poluteške kategorije, a Fabjan ima priliku pobjedom karijere ušutkati sve kritičare.

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S ove dvije borbe FNC je postavio visoke standarde za ostatak programa. Jasno je da se 12. rujna sprema večer za pamćenje, a s obzirom na to da su tisuće navijača osigurale svoje mjesto i prije objave borbi, Arena Zagreb ponovno će biti epicentar regionalne borilačke scene.