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Slavni brazilski klub predstavio Filipa Krovinovića

Slavni brazilski klub predstavio Filipa Krovinovića
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Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Krovinović u Brazil stiže kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa splitskim Hajdukom

27.7.2026.
18:32
M.G.
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
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Filip Krovinović novi je igrač brazilskog Gremija, koji ga je u ponedjeljak službeno predstavio.

Krovinović u Gremio stiže kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa splitskim Hajdukom i potpisao je do kraja 2028. godine.

 

 

"Filip Krovinović novi je igrač Grêmija! Dvostruki osvajač Hrvatskog kupa i prvak Portugala, hrvatski veznjak stiže u Tricolor kako bi obavio liječničke preglede i potpisao ugovor do kraja 2028. godine. Želimo ti mnogo uspjeha u plavo-crno-bijelom dresu, Filipe. Dobrodošao!", stoji u objavi brazilskog kluba.

Krovinovića će u Gremiju voditi trener Luís Castro, s kojime je već surađivao u u portugalskom Rio Aveu.

S Hajdukom, za kojeg je igrao od 2021., Krovinović je raskinuo ugovor godinu i pol dana prije njegovog završetka. Prije nego što je stigao na Poljud, igrao je za Zagreb, Rio Ave i Benficu, koja ga je slala na posudbe u West Bromwich Albion i Nottingham Forest.

 

Filip KrovinovićGremioHajduk
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