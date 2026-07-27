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Slavni brazilski klub predstavio Filipa Krovinovića
Krovinović u Brazil stiže kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa splitskim Hajdukom
27.7.2026.
18:32
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
Filip Krovinović novi je igrač brazilskog Gremija, koji ga je u ponedjeljak službeno predstavio.
Krovinović u Gremio stiže kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa splitskim Hajdukom i potpisao je do kraja 2028. godine.
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