Slavni brazilski klub predstavio Filipa Krovinovića

Filip Krovinović novi je igrač brazilskog Gremija, koji ga je u ponedjeljak službeno predstavio.

Krovinović u Gremio stiže kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa splitskim Hajdukom i potpisao je do kraja 2028. godine.

NOVIDADE NO MEIO-CAMPO 🇭🇷🇪🇪 Filip Krovinović é Grêmio! Bicampeão da Copa da Croácia e campeão português, o meia croata chega ao Tricolor para realização de exames e assinatura de contrato até o final de 2028. Sucesso com as três cores, Filip. Dobrodošli! Leia mais em… pic.twitter.com/6E6viqPysR — Grêmio FBPA (@Gremio) July 27, 2026

"Filip Krovinović novi je igrač Grêmija! Dvostruki osvajač Hrvatskog kupa i prvak Portugala, hrvatski veznjak stiže u Tricolor kako bi obavio liječničke preglede i potpisao ugovor do kraja 2028. godine. Želimo ti mnogo uspjeha u plavo-crno-bijelom dresu, Filipe. Dobrodošao!", stoji u objavi brazilskog kluba.

Krovinovića će u Gremiju voditi trener Luís Castro, s kojime je već surađivao u u portugalskom Rio Aveu.

S Hajdukom, za kojeg je igrao od 2021., Krovinović je raskinuo ugovor godinu i pol dana prije njegovog završetka. Prije nego što je stigao na Poljud, igrao je za Zagreb, Rio Ave i Benficu, koja ga je slala na posudbe u West Bromwich Albion i Nottingham Forest.