ŠOK NA POLJUDU

Hajduk tjera zvijezdu iz kluba: Odlazi najmanje šestorica igrača

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Za Hajduk je Krovinović skupio 192 nastupa, a ove je sezone klub morao zaključati komentare na društvenim mrežama radi vrijeđanja igrača

28.5.2026.
10:30
Sportski.net
Srecko Niketic/PIXSELL
Nakon još jedne sezone bez trofeja u Hajduku se spremaju za potpuni remont. Uslijed glasina o ulasku ukrajinskih milijuna u klub, vodstvo splitskih Bilih odlučilo se za potez sličan Dinamovu prošlog ljeta i iz kluba potjerati dva senatora.

Jedan od njih je Filip Krovinović, a drugi Zvonimir Šarlija. Uz njih bi klub trebali napustiti još i Hugo Guillamón i Iker Almena, dok je Anti Rebiću ponuđen novi ugovor, navodi službena stranica Hajduka, koja je također potvrdila kako ugovor neće biti produljen Anthonyju Kaliku i Ismaelu Diallu.

Odluka Hajduka da su Krovinović i Šarlija "slobodni pronaći novu priliku u drugim sredinama" dolazi kao svojevrsni šok, pogotovo uzimajući u obzir kako su obojica prošlih sezona bili bitni kotačići u hajdučkoj momčadi. Iako su im navijači često za manu uzimali greške, međusobno su za Hajduk skupili gotovo 300 nastupa, od čega sam Krovinović ima 192.

Veznjak je ove sezone čak 12 puta nosio kapetansku traku Hajduka, a momčad je pobijedila u samo dvije od sedam utakmica koje je Krovinović propustio.

Ništa manje iznenađujuća nije vijest da odlazi Hugo Guillamón. Španjolski veznjak došao je u Hajduk kao veliko pojačanje, no klub bi trebao napustiti nakon samo 26 nastupa. Iako u većini nije zadovoljio, mnogi su očekivali više strpljenja uzimajući u obzir da se radi o klasnom igraču koji je u La Ligi skupio 125 nastupa.

Odlazak Šarlije je, iako grub, pak očekivan. Stoper iz Koprivnice ove je godine skupio 33 od svojih 80 nastupa za Hajduk, a imao je nekoliko grešaka koje su dovele do gola protivničke momčadi.

Konačno, Almenu bi Hajduk volio zadržati, ali ne vidi financijske mogućnosti da to i napravi, pa bi se Almena trebao vratiti u matični Al-Qadsiah. Za njega se navodno raspituje Dinamo.

HajdukFilip KrovinovićAnte RebićZvonimir ŠarlijaHugo Guillamon
