Stari računi dolaze na naplatu! Batur dobio revanš koji je dugo čekao

FNC 33 dobio je četvrtu potvrđenu borbu, a riječ je o revanšu u teškoj kategoriji. Martin Batur ponovno će u kavez s Poljakom Michałom Andryszakom, s kojim je prvi put odmjerio snage početkom 2024. u Zadru.

Njihov prvi okršaj završio je prerano nakon što je Batur zbog ozljede koljena morao prekinuti borbu već u prvoj rundi. Pravi rasplet tako je izostao, a nastavak priče slijedi 12. rujna u Areni Zagreb.

FNC je revanš predstavio kao "unfinished business", što najbolje opisuje ovaj dvoboj. Četvrtoplasirani Batur dolazi na krilima pobjeda protiv Wesleyja Martinsa i Milenka Stamatovića, dok sedmoplasirani Andryszak stiže nakon slavlja nad Valdrinom Istrefijem u Ljubljani.

Nakon pobjede na FNC 30 priredbi u Zadru, Batur je poručio da mu je cilj napad na naslov. Ako svlada Andryszaka, mogao bi se ozbiljno nametnuti kao sljedeći izazivač za pojas, koji bi već na FNC-u 33 mogao dobiti novog vlasnika.

FNC 33 već sada se profilirao kao najveći događaj organizacije u 2026. godini. Interes publike je ogroman, a Arena Zagreb ubrzano se puni. Glavnu borbu predvodit će prvak teške kategorije Hatef Moeil protiv Darka Stošića, dok će u sunaslovnoj borbi Ivan Erslan, nakon odlaska iz UFC-a, odmjeriti snage s Miranom Fabjanom.