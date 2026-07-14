Tko je Dario Šimić? Legenda Vatrenih danas je u lisicama dovedena u USKOK

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JUTARNJA AKCIJA /

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i nekadašnji igrač Intera, Milana i Dinama Dario Šimić jutros je u lisicama doveden na ispitivanje u USKOK.

Šimić je gotovo 13 godina nosio reprezentativni dres, prvi je stigao do 100 nastupa za Vatrene, a bio je i član brončane generacije iz 1998. godine.

"Tada sam bio mlad, nisam bio svjestan što radimo. Stavili smo hrvatsku nogometnu reprezentaciju na mapu svijeta", govorio je.

Nakon igračke karijere okušao se u poduzetništvu i nogometnim funkcijama, a 2023. kratko je bio i član Uprave Dinama.

U najnovijem pravosudnom slučaju nije govorio, već se umjesto njega obratio odvjetnik. Više pogledajte u prilogu.