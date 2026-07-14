Hrvati na meti provalnika: Scenarij je dobro poznati, a jednu grešku nikada nemojte napravit

Počela je sezona pojačanih godišnjih odmora, a to je i vrijeme kada su lopovi najaktivniji jer prazni domovi postaju laka meta. Tijekom vikenda na području Karlovca opljačkane su dvije kuće, pa novi apel građanima stiže i iz policije.

Dok vlasnici odmaraju, provalnici rade. U subotu navečer provaljeno je u dvije obiteljske kuće na području općine Žakanje, u vlasništvu muškaraca (67) i (66). Ukradeni su novac i nakit, a ukupna šteta procjenjuje se na 1700 eura. Policija traga za počiniteljem.

Scenarij je dobro poznat, pa građani prije odlaska na more pokušavaju organizirati nekoga tko će obilaziti njihov dom. Ida iz Karlovca kaže da će za njezinu kuću biti zadužena majka.

"Majka čuva i preuzima odgovornost. Obilazit će kuću, a s njom će biti i pas", rekla je.

Oni koji nemaju takvu mogućnost sve se češće odlučuju za profesionalno čuvanje vrijednosti. Poseban interes za sefove bilježi se prije ljetnih i zimskih putovanja, kada je strah od provala najveći.

"Posebno primjećujemo povećani interes uoči ljetnih mjeseci, zimskih mjeseci, odnosno uoči odlazaka na obiteljska putovanja kada bi krađe i razbojstva mogla biti češća", govori Vladimir Potočki, direktor sektora investicijskog zlata tvrtke za trgovinu plemenitim metalima.

U njima se najčešće čuvaju investicijsko zlato, nakit i važni dokumenti. Najam stoji od 160 do 270 eura, a sadržaj pojedinih pretinaca može biti osiguran i do milijun eura.

Policija upozorava na otvorene prozore i objave na mrežama

Iz policije savjetuju ugradnju videonadzora ili nadzornih kamera, a ako to nije moguće, barem kvalitetna protuprovalna vrata i obvezno zaključavanje svih ulaza.

"Treba zatvoriti prozore i ne ostavljati ih otvorene na kip. Za tim stvarno nema potrebe", poručuje Katarina Nadia Požega, policijska službenica za odnose s javnošću PU karlovačke.

Dobri odnosi sa susjedima također mogu biti važna zaštita, kao i pas koji ostaje u kući ili dvorištu. Milan iz Slunja kaže da se na selu ljudi i dalje oslanjaju jedni na druge.

"Uvijek netko ostaje tamo, a imam i velikog psa. Kod nas nema takvih pljački", rekao je.

Policija posebno upozorava građane da na društvenim mrežama ne objavljuju kada odlaze na godišnji odmor i koliko ih dugo neće biti.

"Nema potrebe svima otkrivati gdje se nalazite i koliko dugo nećete biti kod kuće. Time doslovno otvarate vrata provalnicima", upozoravaju.

Bez obzira na to žive li u gradu ili na selu, građanima se savjetuje dodatni oprez jer provalnici tijekom sezone godišnjih odmora traže upravo domove za koje procijene da su ostali bez nadzora.