Iz misterioznih bačvi curilo nešto sluzavo crvene, žute, plave boje: Uhitili dvojicu, trećeg još traže

Policija je kazneno prijavila trojicu muškaraca zbog sumnje da stoje iza misterioznih bačvi koje su se pojavile na širem području okolice Karlovca i u kojima je bila nepoznata želatinasta tvar.

Podsjetimo, više stotina bačvi od 120 litara uočeno je na više kolacija, a želatinasta tekućina u njima imala je intezivan miris. Jedinice lokalne samouprave pobrinule su se za zbrinajvanje bačvi, a policija je pokrenula istragu.

Karlovačka policija sada je potvrdila da sumnjaju u trojicu da stoje iza ovog događaja, odnosno da su na više lokacija u Karlovcu odbacili bačve sa sumnjivim sadržajem i time ugrozili okoliš.

Karlovačka policija podnijela je Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv muškaraca u dobi od 38, 32 i 19 godina zbog osnovane sumnje da su zajedno počinili kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom.

Dvojica osumnjičenih, 32-godišnjak i 19-godišnjak, u petak su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, dok 38-godišnjaka još traže.

Sumnja se da su ova trojica muškarca s više zasad nepoznatih osoba između 24. i 26. lipnja teretnim vozilima prevezli 280 bačava zapremnine 120 litara iz skladišta u gradskoj četvrti Banija u Karlovcu.

Prema sumnjama policije, bačve je prethodno u skladištu držao 38-godišnjak, vlasnik i odgovorna osoba trgovačkog društva za sakupljanje neopasnog otpada, nakon što ih je u neutvrđenom razdoblju preuzeo od zasad nepoznate osobe ili trgovačkog društva.

Bačve su potom, protivno propisima, odbačene na šest lokacija u šumskom području općine Draganić i na jednoj lokaciji na području grada Karlovca.

Policija navodi da je iz dijela bačava iscurio sadržaj u obliku crvene, žute, plave i zelene želatinozne smjese te bijele krute tvari, čiji sastav i podrijetlo još nisu utvrđeni.

Sumnja se da su time mogli trajno ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću tla, podzemlja i vode te posljedično ugroziti životinje, biljni svijet i zdravlje ljudi.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.