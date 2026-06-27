Bačve sa sumnjivom tekućinom samo niču: Novih stotinjak našli u Karlovcu

Nakon što je policija objavila da je na području općine Draganić pronašla čak 270 bačvi s nepoznatom sluzavom tvari, nove bačve pronađene su i na području Karlovca.

Kako su objavili iz Grada Karlovca, riječ je o 110 plastičnih bačvi zapremnine 120 litara u kojima se nalazi tekućina intenzivnog mirisa.

"Sumnja se da je riječ o otpadnim bojama i lakovima te će sadržaj biti propisno zbrinut. Grad Karlovac odmah je, nakon izlaska na teren policije, inspekcije i komunalnog redara, započeo postupak zbrinjavanja", priopćili su.

Još nije poznato tko je bačve odbacio, no iz Grada podsjećaju da Zakon o zaštiti okoliša propisuje kako, kada je onečišćivač nepoznat, obvezu uklanjanja otpada preuzima jedinica lokalne samouprave.

"Grad Karlovac započeo je postupak uklanjanja i predaje bačvi ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje ovom vrstom otpada. Podsjećamo da je policija jučer zaprimila dojavu šumarskih djelatnika koji su na više lokacija pronašli bačve ispunjene nepoznatim sadržajem te provodi kriminalističko istraživanje. Uvjereni smo da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje ovog nerazumnog čina", poručili su.

Podsjetimo, policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon što je na području općine Draganić pronađeno čak 270 bačvi zapremnine 120 litara ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari.

Sve je počelo u četvrtak, 26. lipnja, kada je policija zaprimila dojavu o većem broju bačvi odbačenih na nekoliko lokacija u šumskom predjelu. Pretragom terena policijski službenici pronašli su ukupno 270 bačvi na sedam različitih lokacija.

Očevidom je utvrđeno da je zasad nepoznati počinitelj u neutvrđenom razdoblju odbacio bačve pune nepoznate sluzave tvari. Svaka od njih teži oko 150 kilograma, a njihov će sadržaj biti utvrđen vještačenjem.

Očevidu je prisustvovala i inspektorica Državnog inspektorata, koja je nadležnom tijelu lokalne samouprave naložila hitno uklanjanje i propisno zbrinjavanje pronađenih bačvi.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala odgovornu osobu. O rezultatima istrage bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.