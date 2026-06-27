Misterij kod Draganića: Pojavile se stotine bačvi s nepoznatom sluzavom tvari
Policiji su dojavili da su bačve na nekoliko lokacija
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon što je na području općine Draganić pronađeno čak 270 bačvi ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari.
Sve je počelo u četvrtak, 26. lipnja, kada je policija zaprimila dojavu o većem broju bačvi odbačenih na nekoliko lokacija u šumskom predjelu. Policijski službenici potom su pretražili teren te na sedam različitih lokacija pronašli ukupno 270 bačvi zapremnine 120 litara.
Provedenim očevidom i prikupljenim informacijama utvrđeno je da je zasad nepoznati počinitelj u neutvrđenom razdoblju odbacio bačve pune nepoznate sluzave tvari. Svaka bačva teži oko 150 kilograma, a njezin će sadržaj biti utvrđen vještačenjem.
Očevidu je prisustvovala i inspektorica Državnog inspektorata, koja je nadležnom tijelu lokalne samouprave naložila hitno uklanjanje i propisno zbrinjavanje pronađenih bačvi.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala odgovornu osobu. O rezultatima istrage bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.