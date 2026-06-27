Misterij kod Draganića: Pojavile se stotine bačvi s nepoznatom sluzavom tvari

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon što je na području općine Draganić pronađeno čak 270 bačvi ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari.

Sve je počelo u četvrtak, 26. lipnja, kada je policija zaprimila dojavu o većem broju bačvi odbačenih na nekoliko lokacija u šumskom predjelu. Policijski službenici potom su pretražili teren te na sedam različitih lokacija pronašli ukupno 270 bačvi zapremnine 120 litara.

Provedenim očevidom i prikupljenim informacijama utvrđeno je da je zasad nepoznati počinitelj u neutvrđenom razdoblju odbacio bačve pune nepoznate sluzave tvari. Svaka bačva teži oko 150 kilograma, a njezin će sadržaj biti utvrđen vještačenjem.

Očevidu je prisustvovala i inspektorica Državnog inspektorata, koja je nadležnom tijelu lokalne samouprave naložila hitno uklanjanje i propisno zbrinjavanje pronađenih bačvi.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala odgovornu osobu. O rezultatima istrage bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.