Strašna tragedija u Zagrebu: U Jarunu se utopio mlađi muškarac!

U jezeru Jarun utopio se u petak navečer 28-godišnji muškarac, izvijestila je u subotu zagrebačka policija (PUZ), koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja i druge nesreće prilikom kupanja.

PUZ navodi da je 28-godišnjak jučer oko 15 sati došao na jezero s poznanicima te se oko 22 sata odlučio okupati. "Nakon kraćeg vremena provedenog u vodi nije više izronio. Poznanici i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je preminuo“, stoji u priopćenju.

Na tijelu, koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Savjeti za sigurno kupanje

Policija je u povodu ovog slučaja utapanja podsjeća građane na to da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Napominju i da je jedna od najčešćih pogrešaka ulazak u vodu nakon obroka te da kupanje treba izbjegavati najmanje sat vremena nakon jela. Kao jedan od glavnih čimbenika rizika od utapanja ističu konzumaciju alkohola.

Građanima savjetuju da u vodu uvijek ulaze postupno kako bi se organizam prilagodio temperaturi jer nagli ulazak može izazvati šok. Upozoravaju i da se ne skače u vodu nepoznate dubine zbog opasnosti od teških ozljeda.

Osobama koje boluju od kroničnih bolesti preporuča se da izbjegavaju kupanje na osamljenim mjestima te da budu u blizini drugih ljudi kako bi im, ako zatreba, mogli pružiti pomoć.

Roditelje policija poziva da djecu tijekom kupanja neprestano drže pod nadzorom, čak i kada znaju plivati, te upozorava da se odgovornost za mlađu djecu ne smije prepuštati starijoj braći ili sestrama.

Neplivačima i slabijim plivačima preporuča se korištenje pomagala za plivanje, a u slučaju nevolje savjetuje da ostanu smireni, plutaju na leđima i jednom rukom dozivaju pomoć.

Opasnosti kupanja u rijekama i jezerima

Policija posebno upozorava na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima. Rijeke su zbog virova, usjeka i promjenjivog toka među najopasnijim kupalištima, dok jezera kriju nagle promjene dubine i temperature te podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti.

Dodatnu opasnost predstavlja skakanje na glavu u nepoznatu dubinu, koje može završiti teškim ozljedama kralježnice, vrata ili udova.

Ako se u vodi primijeti osoba u opasnosti, potrebno je odmah pružiti ili potražiti pomoć te nazvati policiju na broj 192 ili hitne službe na broj 112.