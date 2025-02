Prometni stručnjak analizirao tragediju kod Draganića: 'Po tom smo obrascu izgubili stotine života'

Tragična prometna nesreća u mjestu Mrzljaki kod Draganića u kojoj su život izgubili mladić (19) i djevojka (18), pokazuje teške manjkavosti našeg prometnog sustava, poručuju prometni stručnjak Željko Marušić za Autoportal.

Po tom smo obrascu, ističe Marušić, u protekla tri desetljeća izgubili stotine života.

"Noć, mladi vozač, stari BMW, cesta s nultom razinom sigurnosti, nedostatak policijskog nadzora jednako tragedija", poručuje Marušić.

Analiza prometne nesreće

U svojoj prometnoj analizi Marušić ističe da cesta u mjestu Mrzljaki kod Draganića ima česti i pogibeljni sigurnosni nedostatak na prometnicama u sjevernom dijelu Hrvatske, a to je nezaštićeni uzdužni odvodni kanal ispresijecan betonskim zidovima poprečnih odvodnih kanala.

"To je jedan od najgorih defekata cestovne mreže, koja bi trebala biti napravljena da "oprašta greške" vozača, odnosno da ima sigurne (bez krutih prepreka) i zaštićene zone izlijetanja. A sve je suprotno, pa cesta doslovce ubija sudionike u prometu", rekao je.

Da je opasna prometnica imala uspornike i/ili zaštitne ograde, Marušić ističe da vjerojatno ne bi došlo do kobnog izlijetanja starog a brzog BMW-a.

A da odvodni kanal nije bio presječen cestovnim prilazom, sve bi, poručuje Marušić izvjesno prošlo bez većih posljedica.

"To je školski primjer ceste s nula zvjezdica za sigurnost po EuroRAP-u (europskom programu za procjenu sigurnosnih značajki cesta)", pojašnjava Marušić.

Nadalje, Marušić navodi da je 19-godišnjak teško i višestruko prekršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama, čl. 53., vozeći prebrzo, čl. 51. st. 1 neprilagodbom brzine uvjetima i čl. 163. st. 1, nevezivanjem sigurnosnim pojasom,

"Na to je potom potakao, odnosno dopustio i suputnici (sasvim izvjesno bili su umetnuti ‘lažni’ umetači), jer se nimalo nije plašio da bi zbog toga mogao biti procesuiran i kažnjen. Apsurdno je da za nekoliko tisuća eura možete kupiti stari i snažni automobil koji može potegnuti brže od 200 km/h (u konkretnom slučaju BMW Serije 1 Coupe, serije E82, koji se proizvodio od 2004. do 2011.), potpuno neusklađenih performansi i sigurnosnih karakteristika, a da godišnja registracija stoji 300 do 500 eura i može voziti 19-godišnjak", komentirao je Marušić.

Kako smanjiti smrtnost na cestama?

Prema Marušiću, tragična prometna nesreća kod Draganića ukazuje na nužnost sljedećih mjera:

Bitno povećati izvjesnost kažnjavanja! Za to je najvažnije ceste, posebice opasna mjesta, premrežiti radarskim kamerama, uvesti mehanizam objektivne odgovornosti (kaznu prvenstveno plaća vlasnik vozila) te provesti katarzu pravosudnog sustava, u cilju bitnog povećanja njegove pravednosti i učinkovitosti

Uvesti odredbu Mladi vozač, za vozače do navršene 24. godine, uz ograničenje snage motora vozila na 85 kW (116 KS) i kategoriju privremena vozačka dozvola, koja bi vrijedila tri godine, odnosno do navršene 24. godine, a poništavala bi se nakon drugog težeg prekršaja ili prve obijesne vožnje.

Na cestama, poput one u mjestu Mrzljaki kod Draganića, s nezaštićenim odvodnim kanalima uz cestu koje presijecaju betonski prilazi i mostići, treba postaviti uspornike i/ili zaštitne ograde, a svako buduće postavljanje betonskog prilaza ili armiranobetonskog mostića preko uzdužnih odvodnog kanala uz rub prometnice treba biti moguće jedino napon prometnog elaborata i posebne dozvole.

Za nove automobile koji imaju 5 zvjezdica za sigurnost po Euro NCAP standardu treba uvesti popust od 50 posto na trošarinu (PPMV) i posebni godišnji porez, a ako imaju i sustave za upozorenje napuštanja trake te autonomno kočenje – ukinuti. Usto uvesti dodatni bonus na obvezno i kasko osiguranje. Na stara, a brza i nesigurna vozila, pogotovo koja imaju motore snažnije od 100 kW (136 KS) i stražnji pogon treba uvesti progresivni malus na autoosiguranje.

