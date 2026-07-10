Hrvatska pooštrila mjere protiv afričke svinjske kuge, što će na ovo reći uzgajivači?

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge (ASK) na farmama u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je izmjene i dopune Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Nove odredbe stupile su na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Iz Ministarstva ističu kako je potreba za izmjenama dodatno naglašena tijekom ljetnih mjeseci, kada se održava velik broj javnih manifestacija na kojima se izlaže i konzumira meso te proizvodi od svinjskog mesa izvan registriranih ili odobrenih objekata. Cilj novih mjera je pojednostaviti provedbu pojedinih postupaka, uz zadržavanje visoke razine biosigurnosti i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti.

Izmjene su donesene na temelju iskustava iz prijašnjih epidemija afričke svinjske kuge te aktualne epidemiološke situacije u Hrvatskoj. Osnovna Naredba (NN 154/2025) i dalje ostaje na snazi te propisuje obvezne biosigurnosne mjere na svim gospodarstvima na kojima se drže svinje, određivanje zona ograničenja, uvjete za premještanje svinja, promet mesa i proizvoda od svinjskog mesa, pravila za klanje svinja za vlastite potrebe, mjere za divlje svinje, financiranje propisanih mjera i inspekcijski nadzor.

Što se mijenja?

Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija.

Kod repopulacije objekata uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja nakon što Državni inspektorat, po provedenom nadzoru, izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Ova se izmjena odnosi na objekte koji su bili ispražnjeni zbog neispunjavanja biosigurnosnih uvjeta, kao i na objekte koji su ispražnjeni zbog sumnje ili potvrđene afričke svinjske kuge, nakon završnog čišćenja i dezinfekcije.

Cilj je proizvođačima omogućiti dovoljno vremena za ponovno pokretanje proizvodnje uz službeni nadzor i zadržavanje svih propisanih biosigurnosnih standarda.

Drugim izmjenama uvode se dodatne obveze za organizatore manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso i proizvodi od svinjskog mesa izvan registriranih ili odobrenih objekata na području zona I, II i III, kada su u Republici Hrvatskoj uspostavljene zone zaštite i nadziranja zbog afričke svinjske kuge.

Organizatori će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. Uz prijavu će biti potrebno dostaviti suglasnost lokalne ili regionalne samouprave, podatke o subjektima koji će izlagati i/ili posluživati proizvode od svinjskog mesa te podatke o podrijetlu mesa i proizvođačima odnosno dobavljačima.

Na taj način želi se osigurati potpuna sljedivost proizvoda koji se nude na javnim događanjima te smanjiti rizik od širenja virusa afričke svinjske kuge.

Nove odredbe trebale bi omogućiti jednostavniju provedbu repopulacije gospodarstava nakon ukidanja mjera, uz zadržavanje visokih biosigurnosnih standarda, ali i uvesti dodatne mehanizme kontrole javnih manifestacija radi bolje sljedivosti proizvoda i učinkovitijeg sprječavanja širenja bolesti.

U Srbiji gotovo 500 zaraženih gospodarstava

Afrička svinjska kuga potvrđena je I na 496 seoskih gospodarstava u 18 općina diljem Srbije, gdje je dosad uginulo 1.015 svinja, a eutanazirano ih je 10.515, priopćilo je u petak srbijansko Ministarstvo poljoprivrede nakon sastanka Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Resorni ministar Dragan Glamočić za ponedjeljak je sazvao sastanak na najvišoj državnoj razini, na kojem će, uz predstavnike ministarstava poljoprivrede, obrane i unutarnjih poslova, sudjelovati i predstavnici vojske, drugih nadležnih institucija, ureda predsjednika i Vlade te čelnici upravnih okruga i lokalnih samouprava na čijem su području registrirana žarišta bolesti.

Razmjere problema pokazala je i odluka donesena u četvrtak o eutanaziji oko 11.000 svinja nakon pojave zaraze na farmi u srijemskom selu Hrtkovci, nedaleko od hrvatske granice.

U okviru novih mjera dogovorena je intenzivnija suradnja svih nadležnih tijela te hitno, odlučno i koordinirano provođenje mjera, koje smatraju ključnima za zaštitu domaćeg stočarstva i očuvanje svinjogojske proizvodnje.

Poseban naglasak stavljen je na pojačanu kontrolu prodaje svinja i njihova premještanja u zaraženim i ugroženim područjima, dosljednu provedbu svih dosad donesenih mjera, svakodnevni rad lokalnih i regionalnih kriznih stožera te intenzivniji angažman veterinarske inspekcije uz potporu lokalnih samouprava.

Srbijansko Ministarstvo poljoprivrede ponovno je pozvalo sve vlasnike farmi i uzgajivače svinja da dosljedno primjenjuju propisane biosigurnosne mjere.

Prema jučerašnjim podacima, u Srbiji je trenutačno aktivno nekoliko žarišta u zapadnom Srijemskom i Mačvanskom okrugu, područjima koja graniče s Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom te su među najvažnijim svinjogojskim regijama u zemlji.