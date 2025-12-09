Slavonci rade punom parom, ministar toči čvarke, ali upozorenje stiže: Virus i dalje vreba

U slavonskim selima užurbano se radi. U tijeku je svinjokolja, no zbog afričke svinjske kuge, uz propisane posebne mjere. U dvorištima se prave kobasice i tope čvarci. Rukave je na jednom imanju zasukao i ministar poljoprivrede.

U dvorištu obitelji Ljubas, sve je počelo u rano jutro. Svinja teška oko 200 kilograma raspolovljena je, a meso ide na obradu.

Uz oštar nož, važna je i uigrana ekipa u kojoj svatko zna svoj dio posla.

Sve uz dobru ekipu

"S ovakvom ekipom, moraš biti zadovoljan, bit će to gotovo ja vjerujem do jedan sat poslijepodne", rekao je Marko Ljubas iz Starih Mikanovaca.

Za dobre kobasice, važno je kvalitetno meso, ali i još mnogo toga.

"Najvažnije je dobra paprika, dobar majstor koji će vrtiti top i da su žene dobro crijeva oprale", objasnio je Ilija Ljubas.

Iako pranje svinjskih crijeva nije baš privlačan posao, ima i onih koji ga vole.

'Misle da lažem'

"Baš ovaj posao volim, možda će reći neki da lažem, ali ja obožavam to raditi, crijeva prati, to svagdje kažem, meni to znači nije ništa", ispričala je Marija Ljubas.

Obiteljska tradicija prenosi se u Slavoniji s koljena na koljeno.

"Pa eto od malena sam učio uz svoje roditelje, uz bratiće, uz stričeve i tako, polako ide, sve bolje i bolje", rekao je David Ljubas.

Pridružio se i ministar poljoprivrede

Na svinjokolji uz obitelj i brojni prijatelji, a među njima i ministar poljoprivrede.

"On je moj prijatelj, to što je on ministar, to mu je samo zvanje, važno je da je on dobar čovjek, bio je on sa mnom dobar i prije nego što je bio ministar", rekao je Marko.

Ipak, kao ministar uputio je poruku.

'Uvijek sam to radio s tatom'

"Svinjokolja je spašena, možemo tako reći, evo veliko zadovoljstvo je danas ovo gledati, biti ovdje, vidjeti kako to zaista selo može živjeti i kako će to biti, nadam se i u buduće", izjavio je David Vlajčić (DP), ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

A kao prijatelj pomagao je u poslu, prvo je rezao slaninu. Pa je u kotlu topio čvarke. A potom i mljeveno meso za kobasice miješao s paprikom.

"Za dobre čvarke se suza pusti", našalio se Vlajčić, koji je nadodao da ima prethodnog iskustva, da je to uvijek radio kod kuće s tatom.

Budite na oprezu

Jer iako je u nekim mjestima zbog afričke svinjske kuge čak i 50 posto manje svinja, cirkulacija virusa smanjila se pridržavanjem propisanih mjera.

"Znači poštuju se biosigurnosni uvjeti, vode računa o tome tko ulazi u svinjare, tko ne, presvlače se", objasnila je veterinarka Gordana Tišljar Modrušan.

Svinjokolje su dopuštene, no virus bolesti i dalje je tu pa je potrebno naučiti živjeti s njim kako bi preživjela i slavonska tradicija.