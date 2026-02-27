Kraj hrvatskog svinjogojstva? 'Jako blizu, strah nas je da nećemo završiti kao Slovačka'

Jeftiniji svinjski kare i file doveli su do velikih problema za uzgajivače svinja čija je cijena lani, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pala više od 13 posto.

Prema cijenama Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava svinjski kare je u siječnju ove godine jeftiniji 30 centi po kilogramu u odnosu na lani. Svinjski but povoljniji je gotovo pola eura, a file 70 centi.

Međutim, mali i srednji uzgajivači navode da je zbog svega proizvođačka cijena tovne svinje sada oko 15 posto veća nego njezina prodajna cijena, zbog čega trpe izravan gubitak. Zaključuju: opstanak svinjogojske proizvodnje doveden je u pitanje.

Najgore razdoblje do sada

U Prelogu je održano 19. savjetovanje za svinjogojce na kojem se razgovaralo o problemima koji potresaju ovaj sektor. Kazali su nam da je ovo najgore razdoblje u kojem su se našli do sada.

Podsjetimo, afrička svinjska kuga s kojom se bore već nekoliko godina, i evo sada šlag na tortu, ove niske cijene svinjskog mesa koje odgovaraju potrošačima, ali uzgajivačima uzrokuju velike gubitke.

O tome smo razgovarali s jednim od uzgajivača, Antunom Golubovićem, predsjednikom Obora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Zašto je došlo do ovih smanjenja na europskom tržištu?

Mi na ovo smanjenje na europskom tržištu ukazivali smo još u lipnju prošle godine. Dogodio se jedan poremećaj s Kinom, gdje meso iz Europe nije stiglo, zastalo je u Europi. Taj dio mesa se, naravno, prelio na naše tržište jer smo mi u samodostatnosti na nekih 50 posto. I jedna nevolja nikada ne dolazi sama, druga nevolja je afrička svinjska kuga, ovaj puta u Španjolskoj. Tako da su Kina i Japan odgodile uvoz mesa iz Španjolske. Španjolci su dosta veliki proizvođači, oni su osjetili problem, dali su svoje svinje ranije na klanje, preplavili opet europsko tržište, opet ovdje gdje smo mi najranjiviji i najslabiji. Naravno, onaj koji je najslabiji, najviše pati, a to su hrvatski svinjogojci.

Je li ovo kraj hrvatskog svinjogojstva?

Pa gledajte, ovo je jako, jako blizu kraja hrvatskog svinjogojstva. Uz sve one najave koje naše resorno ministarstvo najavljuje, silno ulaganje do 20230., povećanje proizvodnje, kud bi sreća da se to dogodi. Međutim, uz sve te najave nas je strah da nećemo završiti kao Slovačka koja je sada na samo 19 posto samodostatnosti. Sada više nemamo malih proizvođača, oni nestaju, svakim danom ih je sve manje. Sada postaju ranjivi i ovi koji su srednji proizvođači, a to su proizvođači koji imaju od 150 do 200 ili 300 krmača, koji imaju proizvodnju od 1500, 2000 pa do 20.000 tovljenika.

Javili ste se i premijeru s apelom. Što očekujete?

Prije par dana su se skupili svi svinjogojci iz RH, napisali su jedno pismo premijeru, očekuju svinjogojci od premijera da će s njime sjesti za stol, upoznati ga sa svim problemima jer evo vidimo da u zadnje vrijeme premijer ima jako velikih problema i u Vladi, i u koaliciji. Naravno da čovjek vjerojatno i nije upoznat sa svime onim što se događa u našoj državi. Tako da očekujemo od premijera da primi svinjogojce, da se nađe neki model, nekakva infuzija da oživi posrnulo svinjogojstvo. Pazite, poslovati 15 ili 20 posto s gubitkom skoro godinu dana je jako dramatično. Za uzvrat još imamo nekih šest do sedam tisuća svinja teških od 180 do 300 kilograma na tržištu koje sada nikome ne trebaju.

Neki od svinjogojaca su nam u razgovoru rekli da imaju gubitke i od 300.000 eura prošle godine. Sada dolazi Uskrs i razdoblje kada će svinjsko meso ponovno biti traženije. Možemo se samo nadati da će to izvući naše svinjogojce iz ovog problema.