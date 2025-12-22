Hrvatski svinjogojci boje se da ćemo ostati bez domaćeg odojka: 'Kilogram će biti 15 eura'

Tradicionalna slavonska blagdanska trpeza teško je zamisliva bez odojka. Unatoč afričkoj svinjskoj kugi i bojazni da ga neće biti dovoljno te da će mu cijena znatno porasti, to se nije dogodilo. No, sve što se događa posljedica je zbivanja na svjetskom i europskom tržištu pa hrvatski svinjogojci upozoravaju da bismo uskoro mogli ostati bez domaćeg odojka.

U mesnicama na osječkoj tržnici uobičajena predblagdanska gužva. „Najviše se traži odojak, to je prva kategorija mesa koju najviše Slavonci troše, onda se traži janjetina, traži se teletina, razni dijelovi, po usluzi rolovanu prasetinu pravimo, tko što želi.“ kaže Dario Bešlić, voditelj mesnice.

A Slavonci za blagdane tradicionalno blaguju i odojka. „Odojak je tradicija za Novu godinu. Zbog toga što ruje naprijed, pa se nadamo i mi da ćemo.“ kaže Ivan iz Osijeka.

Posebne prigode teško su zamislive bez odojka. „Bit će odojak. Došao mi je sin iz Njemačke, onda mora biti nešto posebno.“ kaže Anka iz Višnjevca. Za posebne prilike neki su već nabavili sve potrebno. „Prase je već kod kćerke u zamrzivaču, izvadit ćemo ga sutra da se otopi.“ kaže Šime iz Osijeka.

Afrička svinjska kuga nije utjecala na cijene

Kupci su zadovoljni jer se nije ostvarila bojazan da zbog afričke svinjske kuge neće biti dovoljno svinjetine te da će joj znatno porasti cijena. Svinjogojci kažu da je to zbog viška europske proizvodnje koji nije završio u Kini.

„Veliki uzgajivači u Europi proizvode 15 do 20 posto više od potreba, dogodio se carinski rat s Kinom gdje su Kinezi obustavili otkup svinja iz Europe.“ kaže Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore. Višak svinja izazvao je i pad njihove vrijednosti na tržištu. U Slavoniji je tome pridonijela i afrička svinjska kuga.

„Tako da smo bili tu vezani i sa zonama, ne možemo trgovati nigdje osim između sebe, to nam je stvorilo viškove, prasaca ima puno zaklanih u 10. i 11. mjesecu i zato je na tržištu puno prasetine.“ kaže Mario Mandić, uzgajivač svinja iz Koritne.

No, svinjogojci upozoravaju da aktualna situacija nije dugoročno održiva i da vodi prema nestanku domaće proizvodnje. „Europa polako smanjuje proizvodnju viška svinjskog mesa, e tada će biti problem, e tada neće biti odojak na tržnici 5 i pol eura, nego će biti 15 eura i tada ćemo jesti meso samo nedjeljom i velikim blagdanom,“ kaže Antun Golubović.

Blagdani pred nama to jesu i za njih će ove godine biti i odojka. No, dobro bi bilo učiniti sve da tako bude i ubuduće.