Cijene mesa pale u hrvatskom gradu: Pazite koliko košta odojak

Uoči Božića i Nove godine potražnja za mesom tradicionalno raste, a mesnice i tržnice ovih su dana dobro opskrbljene najtraženijim komadima. Zadovoljni su i vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jer, kako kažu, kupci i dalje najradije biraju domaće meso. Ovisno o obiteljskim običajima, prasetina se u nekim kućanstvima priprema za božićni stol, dok je drugima nezaobilazna za doček Nove godine.

Foto: Sib.hr

Cijene niže nego lani, ponuda raznolika

Prodavači na osječkoj tržnici, ali i lokalni vlasnici OPG-ova pripremili su se za veliku potražnju koja je aktualna proteklih dana, piše SiB. Cijene su niže nego prošlogodišnje, a razlikuju se po prodajnim mjestima.

Foto: Sib.hr

Kilogram odojka stoji od 5,49 eura po kilogramu pa do šest eura, dok je cijena domaćeg odojka nešto viša i stoji 6,49 eura.

Traženi odojak, rolana prasetina i meso za sarmu

U ponudi je i rolana prasetina čija je cijena za kilogram 7,49 eura. Prodavači na tržnici tvrde da je tražena i svinjska lopatica, odnosno juneći but za sarmu.

“Već sad kupuju mljeveno meso i vjerojatno zamrzavaju. Međutim, bit će je dovoljno“, kaže jedan od prodavača u zatvorenom dijelu glavne tržnice.

Foto: Sib.hr

Inače, ima i onih koji će za Božić pripremiti janjetinu čija se cijena kreće oko 13 eura za kilogram.

Unatoč afričkoj svinjskoj kugi koja je ove godine poharala Slavoniju i Baranju i najavama poskupljenja mesa svinjetine, do toga ipak nije došlo. Cijena odojka na osječkoj tržnici ovog je Božića za čak 33 posto manja nego što je to bila lani.

OPG-ovi: Domaće se i dalje najviše traži

Kad su u pitanju obiteljska gospodarstva, cijene su niže. Kilogram prasetine je oko četiri eura. Kupci se najčešće odlučuju za cijelo prase, a što je potvrdila i vlasnica OPG-a Sandra Kaptein iz Kešinaca.

“Primamo narudžbe dosta unaprijed i sad smo gotovo sve prodali, no imamo još prasetine u ponudi. Čak i uz ove slučajeve sa afričkom svinjskom kugom ljudi vole domaće i kupuju“, rekla nam je vlasnica Kaptein te naglašava da su njezini prasci prošli sve veterinarske preglede i analize, što joj je i obveza.

“Radimo 11 godina i nikada nismo imali problema. Uglavnom, vidimo da su ljudi naučili na provjereno i domaće, iako ne sumnjam da su i mesnice pune kupaca“, zaključuje Sandra Kaptein u razgovoru za SiB. Za kraj razgovora dala i mali savjet. Treba voditi računa, ističe, da se prasetina soli samo dan, eventualno dva prije nego se peče. Ranije soljenje kako bi meso duže bilo u hladnjaku nije preporučljivo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda božićnih jelki: Ove se najčešće kupuju, a provjerili smo i cijene