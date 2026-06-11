Zbog svinjske kuge na obližnjoj farmi, blokiran posao bivšem Vatrenom: 'Ništa se ne smije raditi'

Nakon što se u naselju Ivanovo u Općini Viljevo pojavio slučaj afričke svinjske kuge na jednom manjem objektu, obližnja farma Sin Ravnice u suvlasništvu bivšeg nogometnog reprezentativca, suočava se s ozbiljnim ograničenjima poslovanja.

Naime, dio njezina proizvodnog sustava ušao je u zonu zaštite zbog veterinarskih mjera, potvrdio je za portal SiB.net direktor tvrtke Sin Ravnice Dimitrije Simonović koji je i suvlasnik tvrtke.

Kako objašnjava, ključni problem odnosi se na proizvodnju prasadi u Cretu Viljevskom, koja se sada nalazi unutar zaštićene zone u kojoj su ograničene sve aktivnosti premještanja životinja.

"Na farmi trenutačno nemamo svinje pa nije problem, ali je problem što je farmi u zoni zaštite onemogućeno poslovanje. Ne možemo izvoziti prasad iz nukleus proizvodnje", rekao je Simonović.

Prema važećim epidemiološkim mjerama, u zoni zaštite zabranjene su migracije životinja, što dodatno otežava rad farmi koje se tamo nalaze.

Pravila su stroga

"Ništa se ne smije raditi - ni premještanje ni migracije. To je veliki problem. Provode se sve preventivne i sigurnosne mjere, ali pravila su stroga", ističe direktor.

Dodaje kako je situacija dodatno osjetljiva zbog ranijih iskustava s pojavom svinjske kuge, kada su životinje preventivno premještane na više lokacija, konkretno na njih pet.

Unatoč poteškoćama, iz tvrtke naglašavaju da proizvodnja nije u potpunosti zaustavljena te se nadaju da do toga neće niti doći.

"Imamo reprocentar junadi koji nije povezan sa svinjama. Taj dio posla ide dalje. Također planiramo i novu farmu junadi", kaže Simonović.

Farma Sin Ravnice posluje i na lokacijama izvan zone zaštite, gdje se aktivnosti odvijaju bez ograničenja, dok se dio proizvodnje u zoni mora prilagoditi važećim pravilima.

Najveći izazov, prema riječima uprave, jest nemogućnost izvoza prasadi iz nukleus sustava.

"Prasad koja se koristi za tov ne može izlaziti s farme i to može trajati 30 dana, a ovisno o epidemiološkoj situaciji i duže. Ako potraje dva do tri mjeseca, imat ćemo ozbiljan problem s prostorom i kapacitetima", upozorava Simonović.

Ljudski faktor kao ključni rizik

Direktor Simonović naglašava da je, prema njihovom iskustvu, ljudski faktor jedan od najvećih rizika u širenju bolesti.

"Ljudi su često neodgovorni. Naravno, postoje i oni koji se pridržavaju pravila, ali dovoljan je jedan propust da nastane problem", zaključuje Simonović.

Novi slučaj bolesti na istoku zemlje

Dodajmo i to da je u Osječko-baranjskoj županiji potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge. Bolest je otkrivena na gospodarstvu u naselju Šaptinovci, u općini Đurđenovac, nakon što je laboratorijska analiza potvrdila zarazu kod jedne uginule svinje, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva ir ibarstva.

Na gospodarstvu su bile ukupno tri svinje. Dvije su uginule, a kod jedne je potvrđena afrička svinjska kuga. Treća svinja preventivno je usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim mjerama.

Kako navode iz Ministarstva, bolest je otkrivena u sklopu redovitog Programa nadziranja afričke svinjske kuge. Odmah nakon potvrde pozitivnog nalaza proveden je inspekcijski nadzor te su poduzete sve propisane mjere za suzbijanje i kontrolu bolesti.

Ministarstvo će nakon prikupljanja svih potrebnih informacija odrediti zone ograničenja, odnosno zonu zaštite i zonu nadziranja. Na tim će područjima vrijediti posebna pravila, uključujući ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te druge mjere propisane radi sprječavanja širenja bolesti.