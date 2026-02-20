Proizvođač Vjenceslav podijelio tajnu pripreme sočne šunke: 'Mora to imati...'

Početak korizme označio je početak priprave za Uskrs – posebno proizvođača šunki.

Procjena je da ih se u Velikom tjednu u Hrvatskoj pojede oko dvije tisuće tona.

Hoće li ih ove godine biti dovoljno i hoće li im rasti cijena?

Obiteljska tradicija

Na obiteljskom gospodarstvu koje priprema 500 šunki.

Uvijek lijepo izgleda, a kako bi na blagdanskom stolu imala i najbolji okus već je počeo postupak pripreme šunke.

"Da bude sočna, da ima jedan dobar šmek, ona mora dobiti sol, mora dobiti bijeli luk, mora dobiti lovor i mora dobiti papar.“ kaže Vjenceslav Hruška, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Tako začinjene šunke će odležati 4 tjedna, a potom će 3 dana biti u vodi na odsoljavanju.

"Onda fino osušimo i ide na dimljenje i onda ja to tjedan dana 5-6 dana dimim s bukovinom, suhom bukovinom, mokrom bukovinom i ona dobije zlatno žutu boju, kad dobije zlatno žutu boju skida se i ide tu u ovaj prostor pod klimom i tu se znači suši tjedan dana", kaže Vjenceslav Hruška.

Kako bi na kraju pripreme šunka i bila onakva kakva i treba biti.

Ključno - meso domaće svinje

"Ma slavonska prava, što sad, moj muž to radi, kad jedete mora biti sočna, saftna", kaže Blanka iz Požege.

"Prvo mora mirisati, onda biti dobrog okusa, e to je to, došli ste u Slavoniju pitati za šunku", kaže Dalibor iz Požege.

Vjenceslav kaže da voli šunku i da je se nije zasitio iako ih godišnje proizvede 500 komada.

U cijeloj priči o kvaliteti šunke iznimno je važno da je to meso domaćih svinja.

"Ta svinja je domaća, znači naša koja je bila u oborima, koja je hranjena s našom hranom od kukuruza, ječma lucerke, ona ima drugačiji okus, drugačiji miris, to nisu svinje koje su iz uvoza", kaže Vjenceslav Hruška.

Iako je afrička svinjska kuga ugrozila hrvatsko svinjogojstvo, a eutanazirano je oko 50 tisuća svinja, podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da je u lipnju 2023. godine prije pojave bolesti kod 21 389 uzgajivača bilo 840 268 svinja, a sada u veljači 2026. godine kod 39 768 uzgajivača je 892 501 svinja.

Što je s cijenama?

"Šunke će biti, sa zadovoljstvom ćemo moći uživati, zanimljiva činjenica u protekloj godini smo imali 30 posto manji uvoz plećki i šunki, tako da vjerujem jačanjem domaće proizvodnje da ćemo i 52 posto samodostatnosti u svinjskom mesu u sljedećim godinama imati", kaže David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

A obzirom na svekoliki rast cijena u Hrvatskoj dobra je vijest i najava proizvođača da će cijena šunki ostati ista kao i prošlih godina. "Nismo dizali, ni ne mislimo, znači ta šunka će biti 13 eura cijela, 16 otkoštena bez kosti od 2 do 5 kila, a najniža cijena plećke, znači ona je 10 eura", kaže Vjenceslav Hruška.

Pa će svi oni koji je vole i mogu si je priuštiti uživati u okusu domaće šunke na svom blagdanskom stolu.